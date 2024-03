Phục hồi điều tra vụ án liên quan cựu Bí thư thị xã Bến Cát

Ngày 22/3, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, sau nhiều tháng tạm đình chỉ điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan cựu Bí thư thị xã Bến Cát (Bình Dương), Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã có quyết định phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can trong vụ án liên quan cựu Bí thư thị xã Bến Cát.

Quyết định phục hồi được gửi cho các bị can, người bào chữa.

Ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát (Ảnh: Xuân Duy).

Ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát tiếp tục bị điều tra với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Lý do phục hồi điều tra vì đến nay cơ quan chức năng đã nhận được văn bản trả lời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, tổ giám định của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương không thực hiện giám định đối với cả hai yêu cầu giám định của cơ quan điều tra bởi quy định nội bộ của ngân hàng BIDV, không thuộc quy chuẩn chuyên môn được áp dụng cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, nội dung yêu cầu giám định thiệt hại vượt quá phạm vi chuyên môn, khả năng nghiệp vụ của người giám định tư pháp của Ngân hàng Nhà nước, vốn thuộc trách nhiệm của cơ quan, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền giải quyết vụ việc…

Ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư thị xã Bến Cát), người được quan tâm nhất trong vụ án. Ông Khanh bị cáo buộc đồng phạm với các cán bộ ngân hàng. Tuy nhiên, ông Khanh và gia đình liên tục kêu oan kể từ khi bị khởi tố tới nay.

Cựu Bí thư thị xã Bến Cát đã được hủy tạm giam, cho tại ngoại từ tháng 8/2020.

Tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hồng Khanh và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Công an tỉnh Bình Dương giữ nguyên quan điểm cáo buộc các bị can phạm tội như trước. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Bình Dương tiếp tục trả hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra bổ sung.