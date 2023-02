Luật sư nói về hành vi bị cáo buộc nhận hàng chục tỷ chạy án của Tướng Ca

Theo nguồn tin của Dân trí cho biết, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, (nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguồn tin cho biết, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã có hành vi nhận hàng chục tỷ đồng, từ một doanh nghiệp ở TP Hải Phòng, để chạy án. Sau khi nhận tiền, ông Ca giữ lại cho bản thân. Hiện, ông Ca đã tự khắc phục, trả lại số tiền hàng chục tỷ đồng này.

Cũng theo nguồn tin, các đối tượng đưa tiền cho Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca để nhằm mục đích chạy án, có liên quan tới một vụ án mà Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố về đường dây "Mua bán trái phép hóa đơn" nhằm mục đích trốn thuế. Hiện vụ án này Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra.

Theo Bộ Công an, ông Ca được xác định có liên quan đến vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh.

Sau khi báo chí đăng tải thông tin nêu trên, nhiều độc giả băn khoăn hỏi, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận tiền để chạy án, nhưng tại sao cơ quan chức năng không điều tra ông Ca về hành vi "nhận hối lộ", mà lại điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Trao đổi với Dân trí, luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa, cho biết, với những thông tin từ cơ quan chức năng, chưa rõ thời điểm Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận tiền là khi nào.

Tuy nhiên, ông Ca từng là Giám đốc Công an TP Hải Phòng, trong khi đó, đối tượng đưa tiền chạy án cho vị Thiếu tướng này liên quan đến một vụ án xảy ra tại Quảng Ninh.

Vì vậy, theo luật sư Giáp, ông Ca không phải là người có thẩm quyền giải quyết, xử lý vụ án. "Chỉ khi ông Ca nhận tiền để làm sai lệch, bỏ qua một vụ án thuộc thẩm quyền của ông này thì cơ quan chức năng mới xem xét điều tra về hành vi nhận hối lộ", luật sư phân tích.

Như vậy, trong vụ việc trên, với những thông tin ban đầu, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca không bị điều tra về hành vi "nhận hối lộ" là phù hợp.

Giải thích về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", luật sư Nguyễn Văn Đồng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) trích dẫn Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, luật sư cho biết người nào đưa thông tin gian dối, thông tin không có thật để người khác tin tưởng giao tiền, tài sản nhằm chiếm đoạt thì được xác định là hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong vụ án trên, nguồn tin cho hay nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã nhận hàng chục tỷ đồng của một đối tượng, để chạy án, nhưng không thực hiện công việc như đã thỏa thuận và chiếm đoạt, giữ lại cho bản thân.

"Đây là tội phạm xâm phạm sở hữu, nếu người phạm tội bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên thì sẽ phải đối mặt với khung hình phạt 12 - 20 năm tù hoặc tù chung thân", luật sư Đồng cho hay.

Nhận định thêm, luật sư cho rằng vị ông Ca cũng có thể sẽ phải đối mặt với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là "lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội", quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.

"Việc ông Ca nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định về hình phạt, tòa án sẽ cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự", luật sư Đồng nói.

Ông Đỗ Hữu Ca (65 tuổi, trú tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ An ninh, là cử nhân Ngoại thương, Báo chí và Luật.

Ông Ca vào ngành Công an từ năm 1975, khi là học viên trường Công an Hải Phòng, sau đó học tại trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

Ông Ca từng có nhiều năm công tác tại Công an TP Hải Phòng, trải qua các chức vụ Phó rồi Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hải Phòng.

Từ tháng 5/2003 đến tháng 6/2010, ông là Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng.

Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013, ông là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND TP, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa XIV.

Từ tháng 7/2013 đến khi nghỉ hưu năm 2019, là Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND TP Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa XIV.