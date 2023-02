Chưa xử lý kỷ luật đảng với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Liên quan tới việc Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ngày 21/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Văn Nhường - Bí thư Đảng ủy phường Đằng Lâm (quận Hải An, TP Hải Phòng) cho biết, ông Ca hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn (thuộc phường Đằng Lâm).

Theo ông Nhường, ngày 19/2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh có gửi thông báo về Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn về việc tạm giữ hình sự Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (Ảnh: Song An).

Theo thông báo này, ngày 18/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở và tạm giữ đối với ông Đỗ Hữu Ca về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

"Tôi cũng đã nghe Bí thư Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn báo cáo về việc chi bộ nhận được thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Đảng ủy phường Đằng Lâm chưa nhận được công văn, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền gửi tới Đảng bộ phường Đằng Lâm", Bí thư Đảng ủy phường Đằng Lâm nói.

Cũng theo vị Bí thư Đảng ủy phường Đằng Lâm, đến thời điểm hiện tại, Đảng ủy chưa có cơ sở nào để xử lý đảng viên đối với ông Đỗ Hữu Ca. Bởi cơ quan điều tra mới chỉ tạm giữ, chưa tạm giam hay khởi tố bị can nên Đảng ủy chưa thể tiến hành kỷ luật về mặt đảng hay đình chỉ sinh hoạt đảng đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca.

Theo nguồn tin riêng của PV Dân trí, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã có hành vi nhận hàng chục tỷ đồng để chạy án. Sau khi nhận tiền, ông Ca giữ lại cho bản thân. Nguồn tin cũng cho hay, hiện ông Ca đã tự khắc phục, trả lại số tiền hàng chục tỷ đồng này.

Cũng theo nguồn tin, các đối tượng đưa tiền cho Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca có liên quan tới một vụ án mà Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố về đường dây "Mua bán trái phép hóa đơn" nhằm mục đích trốn thuế. Vụ án này Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra. Đây là một doanh nghiệp ở TP Hải Phòng, có hoạt động phạm tội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.