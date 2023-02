Quảng Ninh thông tin vụ tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng (Ảnh: Thủy Nguyên).

Theo đó, vào ngày 18/2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (65 tuổi), nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, để xác minh, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, cùng với việc tạm giữ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với một số đơn vị của Bộ Công an, Công an TP Hải Phòng tổ chức khám xét nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca tại phường Đằng Lâm, quận Hải An và căn nhà tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Nhiều cảnh sát mặc sắc phục xuất hiện trước cửa nhà ông Ca tối 18/2 (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh đã điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Từ đó, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện tạm giữ đối với một số đối tượng liên quan.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành công tác điều tra, tố tụng theo đúng trình tự quy định của pháp luật.