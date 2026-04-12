Luật sư nói gì về "chiếc lưỡi" trên áo choàng chuẩn bị thí điểm?

Tính biểu tượng "chiếc lưỡi' luật sư hay giá trị về trang trí?

Theo đề án của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trang phục mới của luật sư khi tham gia phiên tòa gồm áo choàng bên ngoài, quần tây đen, giày đen, tất tối màu; bên trong là áo sơ mi trắng kết hợp nơ trắng hoặc cà vạt.

Luật sư Hoàng Thị Hà Phương, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An cho biết bản thân đồng tình và ủng hộ đề án thay đổi trang phục của luật sư.

“Theo tôi hình thức được đầu tư sẽ giúp tăng tính nhận diện nghề nghiệp luật sư. Bộ trang phục mới rất phù hợp với vị thế của đội ngũ luật sư hiện tại”, nữ luật sư nhận định.

Tuy nhiên luật sư Phương đề xuất điều chỉnh màu sắc của áo choàng từ đen sang đỏ mận để trang phục phù hợp hơn với nhiều độ tuổi khác nhau.

Ngày 9/4, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã công bố mẫu trang phục tại hội thảo triển khai đề án. Một chi tiết gây chú ý trên mẫu trang phục này là cà vạt và nơ màu trắng trong đề án ban đầu đã được thay bằng dải màu trắng.

Theo thông tin tại hội thảo, dải màu trắng này là hình ảnh mang tính biểu tượng, gợi liên tưởng về “chiếc lưỡi” của luật sư, thể hiện tinh thần thẳng thắn, trung thực.

Luật sư Nguyễn Trọng Hải, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An, cho rằng dải màu trắng này chỉ có giá trị về mặt trang trí, thay thế cà vạt, phù hợp với thiết kế cổ kín của chiếc áo choàng.

Theo ông, trung thực, thẳng thắn, tôn trọng sự thực khách quan là nguyên tắc xuyên suốt hoạt động hành nghề của luật sư, đã được quy định cụ thể trong Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp do Hội đồng luật sư toàn quốc ban hành.

"Tiếng nói của luật sư trong mỗi phiên tòa xuất phát từ cái tâm, đạo đức làm nghề và năng lực, trình độ, chứ không phải từ một dải màu trắng trước ngực", luật sư Hải nhấn mạnh.

Xem xét sự phù hợp giữa trang phục và điều kiện thời tiết nơi "chảo lửa"

Liên đoàn Luật sư Việt Nam dự kiến tổ chức thí điểm mặc trang phục mới đối với luật sư khi tham gia phiên tòa tại Hà Nội và TPHCM. Việc thí điểm sẽ bắt đầu từ ngày 1/7 và kéo dài trong 1 năm, trước khi xem xét áp dụng thống nhất mẫu trang phục này trên cả nước.

Theo luật sư Nguyễn Trọng Hải, tạo sự chuyên nghiệp, nề nếp và chỉn chu bằng quy định cụ thể về trang phục đối với đội ngũ luật sư là đặc biệt quan trọng, phù hợp với xu thế hội nhập hiện nay.

Đội ngũ luật sư cả nước đã thực hiện quy định về trang phục bao gồm áo veston (không bắt buộc vào mùa hè), quần âu màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu xám lông chuột từ năm 2011.

Luật sư Hải cho rằng trên thực tế một số luật sư chưa tuân thủ nghiêm quy định về trang phục, không thấy việc khoác lên người bộ trang phục đó là niềm tự hào. Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An nhấn mạnh việc luật sư mặc đúng trang phục được quy định là tôn trọng mình, tôn trọng nghề nghiệp và tôn trọng người khác.

Áo choàng của luật sư, cũng như áo choàng của thẩm phán có ý nghĩa về tính biểu tượng. Khi khoác lên tấm áo choàng họ không còn là mình mà đã biến thành người khác, đảm bảo sự công tâm, độc lập và khách quan trong tham gia xét xử.

Tuy nhiên, trong tiềm thức, áo choàng là giá trị của phương Tây, có phù hợp với điều kiện khách quan và chủ quan khi áp dụng vào Việt Nam hay không, ông Hải cho rằng cần phải bàn kỹ hơn.

Dưới góc độ cá nhân ông thấy áo choàng chưa phù hợp với vóc dáng thấp, nhỏ của người Việt Nam. Bên cạnh đó, thời tiết ở Việt Nam đa phần là nắng nóng, mặc áo choàng trong lúc tranh tụng tại phiên tòa nhìn đẹp, chuyên nghiệp và uy nghiêm nhưng sẽ rất nóng nếu phòng xét xử chưa được trang bị đầy đủ thiết bị làm mát.

Nếu luật sư di chuyển bằng xe máy đến tòa tham gia phiên xử cùng nhiều hồ sơ, tài liệu, việc mang theo áo choàng hay mặc từ nhà đi cũng sẽ gây vướng víu khi lưu thông trên đường.

Luật sư Hải cũng lưu ý việc tính đến chi phí để may trang phục. Ông cho rằng trang phục của luật sư theo quy định lâu nay vẫn thể hiện được đặc tính riêng nghề nghiệp, nhẹ nhàng, sang trọng, lịch sự...

“Trong đội ngũ luật sư vẫn đang có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh chiếc áo choàng. Tôi nghĩ để đảm bảo tính dân chủ, cần mở rộng phạm vi thí điểm mặc áo choàng ở các địa phương có thời tiết nắng nóng như các tỉnh miền Trung, nơi vào mùa hè, nhiệt độ có thể lên tới trên 40 độ C kèm gió Lào khô nóng", Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Nghệ An kiến nghị.