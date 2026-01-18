Lừa mượn iPhone của đồng nghiệp rồi mang bán

Mới đây, Tòa án nhân dân khu vực 1 (Quảng Ninh) mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Long Nhật (SN 1999, trú xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên), 15 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Vũ Long Nhật tại phiên tòa (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, Nhật và anh Tăng Văn Thủy đều là nhân viên phục vụ trên tàu du lịch Starline neo đậu tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Chiều tối 9/5/2025, Nhật cùng bạn đi hát karaoke tại một quán ở phường Bãi Cháy. Do không có tiền thanh toán hóa đơn 2,7 triệu đồng, Nhật gọi điện hỏi vay anh Thủy 2 triệu đồng nhưng không được đồng ý.

Đến trưa 10/5/2025, do không có tiền chuộc lại điện thoại cá nhân đã cầm cố, Nhật nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Thủy. Nhật nói dối bị rơi điện thoại và mượn iPhone 14 Pro Max của anh Thủy để sử dụng ứng dụng tìm iPhone và xin mật khẩu mở máy.

Sau khi mượn được điện thoại, Nhật mang bán tại một cửa hàng trên địa bàn phường Bãi Cháy với giá 12 triệu đồng. Số tiền này được dùng để chuộc lại điện thoại của mình và chi tiêu cá nhân.

Theo kết luận định giá, chiếc iPhone 14 Pro Max bị chiếm đoạt có giá trị gần 14,9 triệu đồng tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nhật bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 6/9/2025, bị cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.