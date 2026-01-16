Công an Hà Nội phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng

Ngày 16/1, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 vụ việc với 17 người nước ngoài vi phạm, gồm 3 người Nigeria, 5 người Pakistan, 7 người Hàn Quốc và 2 người Trung Quốc. Các hành vi vi phạm chủ yếu là sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn theo quy định.

Đáng chú ý, tại Khu đô thị Splendora (xã Sơn Đồng, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện nhóm người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo qua mạng, thu giữ số lượng lớn thiết bị điện tử để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Căn biệt thự bị lực lượng chức năng kiểm tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an xã Sơn Đồng và Ban quản lý Khu đô thị Splendora kiểm tra 2 căn biệt thự tại địa chỉ BT1-D64 và BT1-D25.

Tại căn BT1-D64, tổ công tác phát hiện 5 người nước ngoài gồm 4 người Hàn Quốc và 1 người Trung Quốc không xuất trình được hộ chiếu. Lực lượng chức năng đã thu giữ 17 máy tính xách tay, 14 máy tính bảng và 25 điện thoại di động có dấu hiệu liên quan đến hoạt động công nghệ cao trái phép tại Việt Nam.

Tại căn BT1-D25, công an phát hiện 3 người Hàn Quốc và 1 người Trung Quốc không xuất trình được hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác. Tổ công tác thu giữ 3 màn hình máy tính và 5 điện thoại di động cá nhân để làm rõ.

Qua khai thác, 7 đối tượng Hàn Quốc khai nhận nhập cảnh Việt Nam với mục đích lừa đảo qua mạng, hoạt động dưới sự điều hành của 2 đối tượng Trung Quốc. Phương thức, thủ đoạn chủ yếu là lôi kéo, lừa đảo công dân đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Các đối tượng trong vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng xác minh, lực lượng chức năng xác định số người nước ngoài trên tạm trú tại căn hộ 3215, tòa SA1, Khu đô thị Vinsmart City (phường Tây Mỗ, Hà Nội). Kiểm tra tại đây, công an phát hiện 7 quyển hộ chiếu khớp với thông tin nhân thân của nhóm người nói trên. Đáng chú ý, một đối tượng Trung Quốc được cho là có ý định phi tang 7 quyển hộ chiếu nhằm gây khó khăn cho công tác xác minh.

Cũng trong đợt ra quân, 4 tổ công tác kiểm tra tại phường Kim Liên, phường Hồng Hà, xã Mỹ Đức và xã Quảng Bị phát hiện 8 người nước ngoài gồm 3 người Nigeria và 5 người Pakistan sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn trên một năm.

Cơ quan chức năng cho biết, nhóm này không có thông tin khai báo tạm trú tại một số cơ sở lưu trú như Yên Hòa Motel (số 1 Hồ Đắc Di, phường Kim Liên), cơ sở lưu trú Phương Anh (số 2/11/236 Âu Cơ, phường Hồng Hà) và cơ sở lưu trú tại địa chỉ 282 Đại Đồng, xã Quảng Bị.

Tang vật công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Đáng chú ý, 5 người nước ngoài quốc tịch Pakistan nhập cảnh bằng thị thực điện tử, thời gian cư trú chủ yếu ở Đồng Nai. Nhóm này khai mục đích di chuyển từ Đồng Nai ra Hà Nội là đến Đại sứ quán Pakistan xin hỗ trợ về nước.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.