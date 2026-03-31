Lừa "chạy" dự án chung cư, 2 kiến trúc sư chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 31/3, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Anh Văn (SN 1978) 13 năm 6 tháng tù và Võ Đăng Khoa (SN 1981) 12 năm 6 tháng tù, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị cáo cùng trú tại phường Phú Nhuận, TPHCM.

Cáo trạng thể hiện Văn và Khoa là bạn bè và cùng là kiến trúc sư, sinh sống, làm việc tại TPHCM.

Bị cáo Văn và Khoa tại tòa (Ảnh: An Bình).

Năm 2020, Văn nhận thiết kế kiến trúc một số công trình, dự án của ông Mai Văn Huế. Ông Huế là chủ sở hữu khu đất có diện tích gần 1.500m2 tại đường 3/2, phường Hải Châu, Đà Nẵng.

Năm 2021, ông Huế nộp hồ sơ cho UBND thành phố Đà Nẵng xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chung cư tại khu đất trên.

Do các vướng mắc pháp lý liên quan đến nguồn gốc khu đất trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, năm 2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn lấy ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (cũ) nhưng chưa được phản hồi, nên dự án chưa được giải quyết.

Năm 2022, ông Huế nói với Văn về việc xin thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chung cư tại khu đất trên.

Mặc dù chỉ là kiến trúc sư, không có điều kiện và khả năng lo thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, nhưng Văn vẫn thống nhất với Khoa nói ông Huế là có khả năng thực hiện, để ông này tin tưởng đưa tiền.

Văn ra giá trọn gói để thực hiện hợp đồng là 4,5 tỷ đồng, ông Huế phải tạm ứng trước 3 tỷ đồng, số tiền còn lại đưa sau khi có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sau khi nhận tiền, Khoa nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng xin thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chung cư nhưng bị trả lại do chưa đủ điều kiện.

Dù hồ sơ bị trả và biết rõ không thể xin được thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, nhưng để được ông Huế tin tưởng, Khoa đã dùng phần mềm cắt ghép, tạo ra các văn bản giả mạo gồm công văn của UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng.

Sau khi tạo ra các văn bản giả mạo, Văn và Khoa chuyển để ông Huế tin sắp có quyết định chủ trương đầu tư dự án. Văn tiếp tục bịa ra lý do đưa tiền cho chuyên viên trình ký thủ tục để yêu cầu bị hại chuyển thêm 300 triệu đồng.

Nhận của ông Huế 3,3 tỷ đồng, Văn sử dụng cho mục đích cá nhân 1,4 tỷ đồng và đưa cho Khoa 1,9 tỷ đồng.

Sau nhiều lần cam kết, hứa hẹn nhưng không thấy có quyết định đầu tư, ông Huế tìm hiểu thì biết các văn bản của Văn gửi cho mình đều là giả mạo nên làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.