Lời hối hận muộn màng của cựu trung úy công an gieo rắc "cái chết trắng"

Tại phiên tòa xét xử diễn ra hôm 16/8, Nguyễn Đình Nguyên (32 tuổi, trú xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Hồ Quang Đồng (45 tuổi, trú xã Đông Sơn, Đô Lương, Nghệ An) diễn ra nhanh chóng khi cả hai đều tỏ ra thành khẩn.

Nguyên và Đồng bị cáo buộc đã mua bán gần 1,9kg ma túy trị giá 600 triệu đồng, trong đó Nguyên đóng vai trò là người bán, còn Đồng là người mua. Nếu phi vụ này thành công, Nguyên sẽ lãi 60 triệu đồng.

Đáng nói, bị cáo Nguyên từng là một chiến sĩ công an, vì vậy việc trở thành tội phạm của Nguyên khiến người thân không khỏi sốc.

Cựu Trung úy Nguyễn Đình Nguyên tại phiên xét xử (Ảnh: Hoàng Lam).

Gia đình hoàn cảnh nên khi thi đậu vào một trường trong khối công an, Nguyên trở thành tấm gương của nhiều đứa trẻ ở quê.

Ra trường, Nguyễn Đình Nguyên được phân công nhiệm vụ tại một huyện gần nhà. Tuy nhiên, do thiếu rèn luyện nên Nguyên bị kỷ luật, chuyển công tác đến một huyện miền núi, sau đó được phân công về xã công tác.

Đầu năm 2021, Nguyễn Đình Nguyên viết đơn xin ra quân. Nợ nần, túng quẫn khiến cựu trung úy công an này sa chân vào ma túy. Trưa 17/12/2021, khi vừa nhận ma túy để giao cho khách hàng, Nguyên bị lực lượng phòng chống ma túy Công an TP Vinh bắt giữ. Số ma túy trên được Nguyên đặt hàng từ một người đàn ông ở khu vực biên giới mà anh ta quen khi đang công tác trong ngành công an.

Cựu trung úy công an khóc nức nở tại phiên xét xử.

Từ lời khai của Nguyên, công an bắt giữ Hồ Quang Đồng. Thời điểm bị bắt giữ, Đồng vừa mới ra tù gần 2 năm, sau khi thi hành bản án 10 năm tù về tội Mua bán trái phép ma túy.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyên không tranh luận về tội danh mà đưa ra nhiều tình tiết đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Nguyên. "Trong quá trình học tập, bị cáo được Học viện Cảnh sát Nhân dân tặng giấy khen, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang...", những tình tiết "gỡ tội" mà luật sư đưa ra khiến Nguyên bật khóc.

Được khoác trên mình bộ cảnh phục, góp sức mình phòng chống, đẩy lùi tội phạm, bảo vệ bình yên cho nhân dân là niềm tự hào của Nguyên. Nhưng rồi chính anh ta đã phản bội lý tưởng của mình và trở thành tội phạm. Có lẽ điều an ủi đối với Nguyên là thương vụ ma túy kia đã được công an chặn đứng, để nó không thể gieo rắc nỗi đau cho những gia đình khác...

Thời điểm Nguyên bị bắt giữ, vợ anh ta đang công tác tại một cơ sở y tế của huyện. Áp lực cuộc sống và nuôi 2 con nhỏ khiến vợ Nguyên đi đến quyết định xin nghỉ việc, gửi đứa lớn ở nhà, mang theo đứa nhỏ mới gần 1 tuổi vào miền Nam làm ăn. Nhắc tới vợ, người đàn ông này khóc nấc lên, liên tục đưa tay gạt nước mắt. Có lẽ, chưa bao giờ Nguyên thấm thía cái giá mà mình phải trả lại đắt đến thế.

Nguyễn Đình Nguyên cúi gập người xin lỗi người thân vì sai lầm của mình đã đẩy gia đình vào bi kịch (Ảnh: Hoàng Lam).

Khi được nói lời nói sau cùng, cựu cán bộ công an này gửi lời xin lỗi đến hội đồng xét xử và những người tham gia phiên tòa. "Đặc biệt, bị cáo muốn xin lỗi gia đình, người thân vì những sai lầm mà bị cáo đã gây ra. Bị cáo ngàn lần xin lỗi hội đồng xét xử và gia đình..." - Nguyễn Đình Nguyên nói trong nước mắt.

Người mà anh ta có lỗi nhiều nhất và muốn nói lời xin lỗi nhất là vợ. Suốt thời gian tạm giam, Nguyên sợ ngày mình phải chịu bản án của pháp luật nhưng cũng mong ngóng tới ngày đó vì biết đâu vợ về kịp và mang theo đứa con nhỏ để vợ chồng, cha con được nhìn thấy nhau sau gần một năm xa cách. Nhưng vợ Nguyên không thể về dự phiên tòa...

"Xin hội đồng xét xử xem xét các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo sớm trở về với gia đình. Vì bị cáo mà vợ phải tha phương để kiếm sống, trong thời gian tạm giam tới nay bị cáo cũng chưa được gặp người thân đầy đủ. Chỉ mong hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo...", Nguyễn Đình Nguyên nghẹn ngào.

Phân hóa vai trò của từng bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khác, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đình Nguyên 20 năm tù; Hồ Quang Đồng tù chung thân.