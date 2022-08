Cựu trung úy công an buôn ma túy, khóc nức nở xin được khoan hồng

Ngày 16/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với Nguyễn Đình Nguyên (32 tuổi, trú xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Đồng phạm với Nguyên trong vụ án này là Hồ Quang Đồng (45 tuổi, trú xã Đông Sơn, Đô Lương, Nghệ An) bị truy tố thêm tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Cựu trung úy công an bật khóc nức nở xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nguyên từng là cán bộ công an công tác tại một huyện miền núi ở Nghệ An với cấp hàm trung úy nhưng sau đó xin ra khỏi ngành. Nguyên gặp Đồng, người đàn ông vừa mãn hạn tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" năm 2020. Nguyên giới thiệu là công an ra khỏi ngành, biết nhiều mối bán ma túy, nếu Đồng có nhu cầu mua ma túy thì liên hệ.

Cựu trung úy công an buôn ma túy lĩnh án

Tối 14/12/2021, Đồng gọi điện cho Nguyên đặt mua 2kg ketamine, hai bên chốt giá 600 triệu đồng, người mua trả trước một nửa. Nguyên liên hệ với một người đàn ông dân tộc Mông sát biên giới Việt - Lào mua 2kg ma túy, giá 540 triệu đồng.

Trưa ngày 17/12/2021, Nguyên nhận từ xe khách một bao tải khoai sọ thì bị Công an thành phố Vinh bắt giữ. Khám xét bao tải khoai sọ, công an thu gần 1,9kg ma túy.

Từ lời khai của Nguyên, công an bắt giữ Đồng. Khám xét nơi ở của người đàn ông này, lực lượng chức năng thu giữ một viên ma túy tổng hợp.

Bị cáo Hồ Quang Đồng vừa mới mãn hạn tù được một năm đã tiếp tục lĩnh án chung thân về ma túy.

Tại phiên tòa, trong khi Đồng cho biết bản thân mới ra tù, không có việc làm, túng quẫn nên làm liều thì Nguyên cũng tỏ rõ là nhận thức được hành vi của mình vi phạm pháp luật. Bị cáo Nguyễn Đình Nguyên bật khóc, xin lỗi hội đồng xét xử, xin lỗi gia đình và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội trở về thay đổi bản thân.

Xem xét vai trò, vị trí, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo trong vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Quang Đồng tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 18 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Đình Nguyên bị tuyên phạt 20 năm tù.