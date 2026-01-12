Truy tìm người đàn ông che dù dùng vật cứng đập phá ô tô

Theo trình báo của anh L.Đ.C. (31 tuổi, trú xã Hải Lộc, Nghệ An) với Công an phường Trường Vinh, khoảng 7h15 ngày 12/1, khi mở cửa xe để đi làm, anh phát hiện kính lái ô tô bị vỡ. Kiểm tra kỹ hơn, anh tiếp tục phát hiện hai đèn phía trước cũng bị hư hỏng.

Người đàn ông che dù dùng vật cứng đập ô tô (Video: Đ. Cường).

Nghi ngờ phương tiện bị phá hoại, anh C. kiểm tra lại camera an ninh. Hình ảnh ghi nhận cho thấy, vào khoảng 5h40 cùng ngày một người đàn ông cầm dù đi đến vị trí ô tô của anh đỗ trên vỉa hè. Người này sau đó dùng một vật cứng, liên tiếp đập mạnh vào kính lái và 2 đèn xe.

Hậu quả làm kính lái và toàn bộ cụm đèn phía trước của ô tô bị hư hỏng nặng.

Anh C. cho biết, anh thuê nhà ở đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Vinh để mở cửa hàng thuốc thú y. Trước thời điểm xảy ra sự việc, anh không có mâu thuẫn cá nhân hay va chạm với ai.

Người đàn ông che dù, dùng vật cứng đập vào ô tô anh C. đỗ trên vỉa hè (Ảnh: Cắt từ clip).

Anh C. cho biết thêm trước thời điểm xảy ra vụ việc, cạnh căn nhà anh thuê có một cơ sở kinh doanh karaoke gây ồn ào vào ban đêm. Anh đã sang đề nghị giảm tiếng ồn và cho rằng đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc chiếc xe bị phá hoại.

Sau vụ việc, anh C. đã đưa xe tới hãng để sửa chữa, ước tính thiệt hại ban đầu gần 50 triệu đồng.

Công an phường Trường Vinh cho biết, vụ việc đang được điều tra, bước đầu có dấu hiệu liên quan đến mâu thuẫn cá nhân.

Cơ quan chức năng đang truy tìm người đàn ông xuất hiện trong camera để xử lý theo quy định của pháp luật.