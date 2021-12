Liên tiếp nổ súng, truy quét đường dây ma túy "khủng" trong đêm

Dân trí Trong đêm tối, trước sự ngoan cố của các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy, lực lượng đánh án buộc phải nổ súng uy hiếp, khống chế 2 đối tượng đang quay cuồng, cố tìm đường tẩu thoát…

Lực lượng thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2, Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP) vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá thành công chuyên án A2-1121 - đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Chuyên án ma túy nói trên nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của BĐBP.

Chặt đứt "mắt xích" đường dây ma túy

Ngày 8/12, Đại tá Phan Thanh Minh - Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị - cho biết, lực lượng BĐBP đã bàn giao hồ sơ vụ bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật 21 kg ma túy đá cho Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Lực lượng phá án bắt giữ đối tượng và tang vật (Ảnh: Mạnh Hùng).

Thời gian qua, hoạt động buôn bán ma túy ở ngoại biên khá phức tạp, xuất hiện nhiều đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển ma túy hết sức tinh vi, manh động. Ở trong nước, các đối tượng đã lôi kéo, lợi dụng một số "con nghiện" để thiết lập đường dây, mạng lưới vận chuyển ma túy tiêu thụ.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng đã nắm bắt, đưa một số đối tượng vào "tầm ngắm". Từ đó, chuyên án A2-1121 được xác lập khoảng vài tháng trước, với quyết tâm đấu tranh, triệt phá, chặt đứt các "mắt xích" quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa.

Đầu tháng 12, lực lượng chức năng đã "giăng lưới" tóm gọn các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy. Trong đó, các đối tượng bị bắt giữ được xác định là "mắt xích" quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy, vừa buôn bán, điều phối ma túy từ khu vực Khe Sanh, huyện Hướng Hóa về TP Đông Hà.

Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 1/12, tại Km20+293 Quốc lộ 9, xã Cam Thành (huyện Cam Lộ, Quảng Trị), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2, Cục phòng chống ma túy và tội phạm) chủ trì, phối hợp với Phòng PC04, Công an huyện Hướng Hóa, Công an huyện Đakrông (Công an tỉnh Quảng Trị) bắt giữ các đối tượng Văn Ngọc Đức, Trần Xuân Tâm khi đang vận chuyển 11 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Đối tượng Đoàn Trân bị khống chế, bắt giữ (Ảnh: Mạnh Hùng).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Đoàn Trân (tên gọi khác là Hùng, SN 1972) trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Đoàn Trân được xác định là đối tượng đi xe máy BKS 74H1-272.69 vận chuyển ma túy từ thị trấn Khe Sanh để giao cho 2 đối tượng Văn Ngọc Đức và Trần Xuân Tâm.

Đến 18h ngày 2/12, Đoàn 2, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Trần Xuân Tâm, tại phòng trọ số 1, số 16 đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 10 gói tinh thể rắn, màu trắng được cất giấu trong tủ quần áo. Đối tượng Trần Xuân Tâm khai nhận 10 gói tinh thể màu trắng trên là ma túy tổng hợp dạng đá.

Như vậy, trong 2 ngày, lực lượng đánh án đã bắt 3 đối tượng, thu giữ 21 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Nổ súng khống chế đối tượng

Đại tá Phan Thanh Minh - Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị - cho hay, quá trình bắt giữ các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy là một cuộc đấu trí kéo dài, hết sức căng thẳng.

Các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy sử dụng các chiêu thức tinh vi, phương tiện kỹ thuật công nghệ khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc phá án. Hơn nữa, các đối tượng cũng khá manh động, sử dụng các loại vũ khí nóng nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Hai đối tượng Tâm và Đức bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy (Ảnh: Mạnh Hùng).

Các trinh sát tham gia chuyên án đều bản lĩnh, giàu kinh nghiệm, thuộc địa bàn cũng như nắm bắt được phương thức, thủ đoạn của các đối tượng để có kế hoạch phá án thích hợp.

Theo lãnh đạo Ban chuyên án, thời điểm lực lượng chức năng phá án, đối tượng Đoàn Trân đi xe máy mang theo lượng lớn ma túy di chuyển theo hướng Khe Sanh về Đông Hà. Dọc đường đi, các đối tượng đã liên lạc với nhau, thay đổi vị trí giao hàng để đánh lạc hướng các trinh sát.

Tuy nhiên, Ban chuyên án đã có sự chuẩn bị kỹ, lên kế hoạch phá án chặt chẽ, mọi hoạt động của chúng đều nằm trong tầm kiểm soát. Lực lượng chức năng đã chia nhiều đoạn để giám sát, theo dõi đối tượng.

Đại tá Phan Thanh Minh cho hay, đối tượng Đoàn Trân đi xe máy đến địa phận xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, rồi áp sát xe ô tô 2 đối tượng Văn Ngọc Đức và Trần Xuân Tâm. Khi 2 đối tượng hạ cửa kính, Trân tung gói chứa ma túy vào trong xe rồi phóng nhanh trên đường. Ban chuyên án đã bố trí lực lượng tại khu vực này, nhanh chóng điều khiển xe áp sát, không cho đối tượng điều khiển phương tiện tẩu thoát.

"Trước sự ngoan cố của 2 đối tượng Đức và Tâm, các lực lượng phải nổ súng lên trời cảnh báo nhưng chúng vẫn cố tình đâm vào xe của lực lượng chức năng. Tiếp đó, lực lượng đánh án nổ súng vào lốp xe của đối tượng để vô hiệu hóa phương tiện của chúng. Ngay lập tức, các trinh sát ập đến dùng báng súng đập vỡ cửa kính, khống chế bắt giữ 2 đối tượng Đức và Tâm" - Chỉ huy hoạt động đánh án Phan Thanh Minh cho biết.

Theo Đại tá Minh, khi các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy manh động, húc xe vào lực lượng chức năng định bỏ chạy, cán bộ chỉ huy đã ra lệnh cho các lực lượng, có sự phối hợp của công an nhanh chóng áp sát, chặn xe đối tượng.

"Đối với các vụ án ma túy, việc bắt giữ đối tượng cùng với tang vật vô cùng quan trọng. Một số trường hợp, đối tượng vứt tang vật bỏ chạy khiến việc điều tra gặp khó khăn do không bắt được quả tang. Trong vụ này, khi lực lượng chức năng ập đến bất ngờ khiến các đối tượng không kịp trở tay, đã thu giữ được toàn bộ ma túy trên xe" - Đại tá Minh thông tin.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định đối tượng Đoàn Trân đóng vai trò mấu chốt, điều hành đường dây vận chuyển ma túy. Trân vừa mua bán, vừa điều phối ma túy từ Khe Sanh về Đông Hà.

Đăng Đức