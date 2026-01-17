Lập sàn chứng khoán Nasdaq ảo, giả danh nhà đầu tư chiếm đoạt 14 tỷ đồng

Ngày 17/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Chung (SN 1994), Nguyễn Đức Long (SN 2000), Ong Khắc Minh (SN 2000), Tạ Văn Bá (SN 1989), Cao Bá Nam Việt (SN 1991), Vũ Trí Huy (SN 1995) và Nguyễn Anh Đô (SN 1999), tất cả cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 12/1, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận, xác minh nguồn tin tội phạm theo đơn tố giác của bà P.T.T. (SN 1990, trú phường An Khê, Đà Nẵng) cùng một số bị hại khác, phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch chứng khoán giả mạo có tên Nasdaq.

Tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phân công nhiều điều tra viên có kinh nghiệm, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, tổ chức truy xét.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với đối tượng người Trung Quốc tên A Long, tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu Kim Sa 3, Bavet.

Chung tuyển mộ nhiều người Việt Nam, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng website giả mạo Nasdaq, lập nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo, dựng kịch bản “báo lãi”, giả danh chuyên gia đầu tư để dẫn dụ bị hại nạp tiền.

Sau khi chiếm đoạt, các đối tượng tổ chức luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn nêu trên, bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền ước tính ban đầu khoảng 14 tỷ đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan gồm điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.