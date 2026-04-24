Lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, giám đốc công ty dược lĩnh 5 năm tù

Ngày 23/4, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC.

Sau quá trình xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Đăng Thái (31 tuổi, Giám đốc Công ty NAC) 5 năm tù; Hoàng Mạnh Thắng (32 tuổi, phụ trách quản lý marketing) và Nguyễn Văn Huy (28 tuổi, phụ trách quản lý kinh doanh) cùng mức án 3 năm tù.

Bị cáo Hoàng Thị Ánh Ngọc (37 tuổi, kế toán Công ty NAC) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Cả 4 bị cáo cùng bị xét xử về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2022 đến đầu năm 2024, Thái, Huy và Thắng thỏa thuận góp vốn đầu tư kinh doanh tại Công ty NAC.

Doanh nghiệp này phân phối các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống sáng đẹp da Twhite và Nacodi, do Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao FDA sản xuất.

Tại NAC, Thắng phụ trách mảng quảng cáo; Thái và Huy phụ trách kinh doanh, bán hàng; Ngọc làm kế toán, thống kê, tổng hợp doanh thu để báo cáo cho Thái, Huy và Thắng.

Quá trình kinh doanh, nhóm bị cáo thống nhất bán hàng online, quản lý doanh thu thực tế trên phần mềm Tuha. Tiền hàng không được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Công ty NAC mà chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên hoặc người nhà của Thái.

Ngoài ra, công ty sử dụng dịch vụ vận chuyển của Viettel Post theo hình thức giao hàng thu tiền hộ (ship COD). Sau khi thống kê doanh thu, Viettel Post chuyển tiền về cho NAC cũng thông qua tài khoản cá nhân của nhân viên hoặc người nhà Thái.

Cơ quan tố tụng xác định, nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp để hưởng lợi bất chính, Thái, Huy và Thắng thống nhất sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trong năm 2023.

Hệ thống thứ nhất là sổ sách kế toán nội bộ, ghi nhận đầy đủ số liệu thu, chi thực tế.

Dữ liệu này được Ngọc tổng hợp từ doanh thu bán hàng trên phần mềm Tuha, thông tin ship COD của Viettel Post cùng các khoản chi phí như quảng cáo, tiền lương và hoạt động kinh doanh khác.

Số liệu sau đó được cập nhật lên Google Drive để Thái, Huy và Thắng theo dõi, kiểm tra, quản lý và chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn đã thỏa thuận.

Hệ thống thứ hai là sổ kế toán tài chính dùng để báo cáo thuế. Ở hệ thống này, Thái và Ngọc cân đối số liệu thấp hơn nhiều lần so với doanh thu thực tế, rồi cung cấp thông tin, hóa đơn đầu vào, đầu ra, chứng từ, số liệu tồn kho cho nhân viên kế toán dịch vụ thực hiện kê khai, báo cáo thuế.

Sau khi các báo cáo thuế, báo cáo tài chính được lập, Ngọc sử dụng chữ ký số của Vũ Đăng Thái để ký, gửi cơ quan thuế. Cơ quan chức năng xác định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.

Đến nay, các bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền thiệt hại. Trong đó, gia đình Thái nộp 1,5 tỷ đồng; Thắng nộp 750 triệu đồng; Huy nộp 650 triệu đồng; Ngọc tự nguyện nộp hơn 117 triệu đồng.