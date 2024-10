Triệt xóa đường dây tội phạm lừa đảo ở đặc khu Tam giác Vàng

Ngày 4/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Công an huyện Con Cuông (Nghệ An), các lực lượng liên quan của tỉnh Bô Keo, Lào, bắt giữ 5 đối tượng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, thời gian qua, tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng người Việt Nam cấu kết với các ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp người nước ngoài, có trụ sở tại các nước Asean nhằm hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng Vi Văn Linh và Kha Văn Úc (Ảnh: Văn Hậu).

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trên.

Công an tỉnh Nghệ An xác định một số đối tượng trú ở huyện Con Cuông, Tương Dương (Nghệ An) cấu kết với các đối tượng người Lào, người Việt Nam ở Lào để lừa đảo người dân trong nước.

Cơ quan công an xác định, tại đặc khu kinh tế Tam giác Vàng có nhóm tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển dụng những đối tượng người Việt Nam, Lào tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản người Việt.

Công an Nghệ An kiểm tra tang vật chuyên án (Ảnh: Văn Hậu).

Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng làm rõ 2 đối tượng Vi Văn Linh (SN 2003) và Kha Văn Úc (SN 2002), đều trú huyện Con Cuông. Đây là 2 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây lừa đảo nói trên.

Bằng thủ đoạn tinh vi, Linh và Úc đã lừa đảo một người đàn ông ở Bảo Lộc, Lâm Đồng với số tiền hơn 18,6 tỷ đồng.

Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, khởi tố, tạm giam thêm 3 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Lộc Văn Tào (SN 2001), Lương Văn Hiền (SN 2001), đều trú tại huyện Tương Dương và Vi Thị Lệ (SN 2002), trú tại huyện Con Cuông.