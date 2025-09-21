Gã con rể tàn độc ra tay giết hại mẹ vợ, đẩy xác xuống bể nước

Năm 2019, tại thôn Hổ Đội 2, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy (nay là xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên), một người phụ nữ được phát hiện tử vong trong bể nước của gia đình mình. Từ những manh mối thu thập được, cơ quan công an đã bắt được hung thủ chính là gã con rể của nạn nhân.

Thi thể người phụ nữ dưới bể nước

Ngày 20/11/2019, không thấy bà N.T.H. (SN 1971), trú tại thôn Hổ Đội 2, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy cũ đi làm như mọi khi, nên chủ một nhà hàng ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy cũ đã gọi điện cho bà H. nhiều lần nhưng không ai nhấc máy.

Hiện trường nơi phát hiện bà H. tử vong vào năm 2019 (Ảnh: Minh Tuyến).

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra, chủ quán đến nhà bà H. để tìm. Khi đến nơi, cửa nhà bà H. vẫn khoá trái, gọi mãi không có ai trả lời. Thấy bất thường nên người chủ quán đã đến Công an xã Thụy Lương cũ trình báo sự việc.

Nhận tin báo, Công an xã Thụy Lương cũ đến nhà bà H. kiểm tra thì phát hiện bà H. tử vong trong bể nước của gia đình, trên mặt bể nước có vết máu.

Sự việc được báo đến Công an huyện Thái Thụy và Công an tỉnh Thái Bình. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình cũ phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người. Tuy nhiên, nguyên nhân vì sao bà H. bị sát hại và hung thủ là ai thì vẫn còn là ẩn số.

Tiến hành dựng các mối quan hệ của nạn nhân, bà H. vốn lận đận trong đường tình duyên, đã trải qua 2 đời chồng. Với người chồng thứ nhất bà sinh được một cô con gái. Sau ly hôn, người con gái ở với bố.

Còn với người chồng thứ 2, bà có thêm một cô con gái. Nhưng do rạn nứt tình cảm nên bà H. một lần nữa ly hôn chồng. Bản thân nạn nhân là người hiền lành, hoà đồng.

Những manh mối từ mâu thuẫn với con rể

Sau khi ly hôn với người chồng thứ 2, bà H. ở vậy nuôi người con gái là chị Ng.T.H. (SN 1996). Đến tuổi lập gia đình, chị H. kết hôn với Vũ Đức Bộ (SN 1989), trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ.

Thời gian ban đầu, cuộc sống vợ chồng chị H. rất êm đẹp, hạnh phúc. Nhiều người con khen chị H. lấy được người chồng hiền lành, lễ phép.

Đối tượng Vũ Đức Bộ thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thái Bình cũ).

Tuy nhiên, sau một thời gian lập gia đình, Bộ lao vào chơi bời rồi nợ nần, tính tình bắt đầu thay đổi, khiến mối quan hệ của gia đình ngày càng xấu đi. Đến tháng 4/2019, vợ chồng Bộ liên tục xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm sự việc là vợ Bộ bỏ đi nơi khác sinh sống.

Bực tức vì nợ nần, vợ thì bỏ đi, Vũ Đức Bộ nhiều lần sang nhà bà H. yêu cầu mẹ vợ trả tiền giúp mình, tuy nhiên bà H. không đồng ý. Do đó giữa Bộ và bà H. đã nảy sinh mâu thuẫn.

Không được mẹ vợ đồng ý trả tiền hộ mình, Bộ đã nhiều lần đe dọa sẽ giết bà H.. Tuy nhiên, cả bà H. và con gái đều nghĩ rằng Bộ chỉ bực tức nên mới đe dọa như vậy.

Từ những manh mối thu thập được, cơ quan điều tra xác định Vũ Đức Bộ là nghi can sát hại bà N.T.H..

Tội ác của gã con rể

Từ những manh mối, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ đã triệu tập Vũ Đức Bộ lên làm việc. Tại cơ quan công an, trước chứng cứ, cùng những lập luận sắc bén của điều tra viên Bộ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Vũ Đức Bộ (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cũ).

Bộ khai nhận, khoảng 16h ngày 19/11/2019, Bộ đi xe buýt từ TP Thái Bình cũ về nhà mẹ vợ là bà N.T.H., khi đi Bộ mang theo một con dao bấm mũi nhọn, dài 20cm, mục đích để đe dọa và giết chị Ng.T.H. là vợ Bộ, nếu chị H. không về sống chung với Bộ.

Khoảng 2h ngày 20/11/2019, Bộ đến nhà bà H., trèo qua tường dậu đi vào nhà tắm ngồi chờ. Đến khoảng hơn 6h cùng ngày, khi nghe thấy tiếng mở cửa, Bộ đi ra ngoài gặp bà H., Bộ hỏi và bảo mẹ vợ mình nói với chị H. trả tiền cho Bộ.

Lúc này, bà H. chỉ tay vào mặt Bộ đuổi ra khỏi nhà. Bực tức, Bộ lấy dao bấm ở trong túi quần, đâm một nhát vào vùng bụng bên trái và một nhát vào mặt bà H. làm bà H. ngã xuống trước cửa nhà tắm.

Bộ ngồi xuống tiếp tục cầm dao đâm liên tiếp 46 vết thương khu vực đầu, mặt, cổ bà H.. Khi thấy bà H. buông hai tay, mặt có nhiều máu, cho rằng nạn nhân đã tử vong, Bộ đẩy nạn nhân vào trong bể nước, rồi quay ra lấy giẻ lau chùi vết máu, vứt điện thoại di động của bà H. để tránh bị phát hiện. Sau khi gây án, Bộ trèo tường ra ngoài đi bộ về nhà ăn cơm.

Ngày 5/6/2020, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử công khai đối với bị cáo Vũ Đức Bộ về tội Giết người.

Tại phiên tòa, trên cơ sở đánh giá chứng cứ, nguyên nhân, động cơ, mục đích, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Bộ mức án tử hình.