Làm rõ nghi vấn nam thanh niên chặn ô tô trên quốc lộ để đòi tiền

Sáng 8/12, đại diện Công an xã Vân Tụ (huyện Yên Thành cũ, Nghệ An) xác nhận với phóng viên Dân trí về vụ việc và cho biết lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng làm rõ nội dung clip một nam thanh niên chặn ô tô trên quốc lộ 7A để đòi tiền.

Theo thông tin ban đầu từ Công an xã Vân Tụ, mặc dù trên mạng xã hội có nhiều bình luận cho rằng đối tượng đã "đập phá xe", nhưng qua kiểm tra ban đầu, người này chỉ dùng tay gõ nhẹ vào kính chắn gió, không gây hư hỏng tài sản. Do đó, hiện tại chưa có căn cứ để xác định hành vi trong vụ việc có dấu hiệu của tội Hủy hoại tài sản, Cướp tài sản hay Cướp giật tài sản.

N.P.Y. chặn xe trên quốc lộ 7A (Ảnh cắt từ video).

Công an xã Vân Tụ và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tích cực thu thập thêm lời khai, tài liệu và vận động đối tượng N.P.Y. (SN 1993, trú xã Vân Tụ) trở về địa phương để làm việc.

"Khi đối tượng có mặt, chúng tôi sẽ làm việc lại với người bị hại để xác định đúng bản chất sự việc", đại diện Công an xã Vân Tụ cho biết.

Trước đó, vào ngày 3/12, Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An đã chuyển thông tin đến Công an xã Vân Tụ về video lan truyền trên mạng, ghi lại cảnh một nam thanh niên đứng giữa quốc lộ 7A, chặn đầu ô tô và yêu cầu tài xế đưa tiền. Qua rà soát, lực lượng chức năng đã xác định người trong clip là N.P.Y..

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 1/12, anh T.Đ.Đ. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô theo hướng Đô Lương - Diễn Châu. Khi đến đoạn qua xã Vân Tụ, anh Đ. thấy Y. ra hiệu giảm tốc độ để một cụ bà đi xe đạp sang đường.

Do cần đi Hà Nội gấp, anh Đ. điều khiển xe chậm lại và nép sang lề phải. Cho rằng tài xế "không nhường đường", Y. đã nhảy lên trước đầu xe lớn tiếng chửi bới. Anh Đ. phanh gấp khiến xe xảy ra va chạm nhẹ với Y..

Thấy Y. không bị thương tích, anh Đ. tiếp tục lái xe đi. Tuy nhiên, Y. đã lấy một xe máy gần đó, đuổi theo khoảng 300m rồi chặn đầu ô tô, tiếp tục yêu cầu bồi thường.

Người ngồi cùng xe với anh Đ. đã xuống thương lượng và đưa cho Y. 100.000 đồng, nhưng Y. không chấp nhận. Sau đó, một người khác đã đưa thêm 500.000 đồng, tổng cộng 600.000 đồng. Y. nhận tiền rồi rời đi.

Công an xã Vân Tụ cho biết N.P.Y. hiện không có mặt tại địa phương. Lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.