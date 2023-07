Kiểm tra ô tô đậu ven đường, phát hiện 14.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Tối 18/7, Công an xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ nghi vấn ô tô du lịch vận chuyển số lượng lớn thuốc lá nhập lậu về Công an huyện để điều tra, làm rõ.

Thuốc lá ngoại nhập lậu bị Công an huyện Mỹ Bình (Đức Huệ, Long An) thu giữ (Ảnh: Huyền My).

Khoảng 2h cùng ngày, Công an xã Mỹ Bình tuần tra trên tuyến Rạch Tràm - Mỹ Bình (khu vực biên giới Campuchia), phát hiện ô tô du lịch 7 chỗ biển kiểm soát 51G-478.79 đậu ở bãi đất trống biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Trong xe lúc này có 250 gói thuốc lá ngoại hiệu Jet. Công an kiểm tra xung quanh khoảng 20m, phát hiện có nhiều bao tải chứa 14.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Công an xã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện.