Không lấy được tài sản, tên cướp bắn trúng chân người phụ nữ lúc rạng sáng

Tối 19/7, Công an huyện Tân Thạnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã khám phá thành công chuyên án cướp tài sản, xảy ra ngày 1/7 trên quốc lộ N2 thuộc ấp Kênh Tè, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh.

Hai nghi phạm dùng súng cướp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai nghi phạm bị bắt gồm Trần Phú (tức Phú Chó, 29 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Minh Thuận (tức Thuận Ken, 21 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An).

Bước đầu Phú và Thuận khai nhận, ban đêm họ chạy vào đoạn đường vắng để tìm "con mồi".

Rạng sáng 1/7, anh N.C.L. và chị P.T.N.Q. đi xe máy từ An Giang đến Bình Dương để làm việc. Khi vừa đi qua cầu Kênh Tè (thuộc ấp Kênh Tè, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), vợ chồng anh L. bị Phú và đồng bọn khống chế.

Do không lấy được tài sản, Phú dùng súng bắn trúng chân chị Q. gây thương tích.