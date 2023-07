Nghi vấn cô gái bị cướp... dép trên đường về chịu tang bà nội

Chiều 16/7, Công an huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết đang phối hợp Cảnh sát hình sự tỉnh Long An, Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) rà soát khu vực vừa xảy ra vụ cướp tài sản.

Nạn nhân là một cô gái chạy xe máy một mình đêm khuya, bị nhóm đối tượng khống chế lấy tiền, sau đó đạp ngã chấn thương.

Trên mạng xã hội đăng tải clip dài gần 3 phút cho thấy một cô gái chừng 25 tuổi quê miền tây chạy xe máy cũ ghé vào quán nước ven quốc lộ N2 kêu cứu, sau đó đứng khóc với nhiều vết thương trên mặt, đầu gối.

Cô gái vừa khóc vừa kể, cô đã xin nhóm cướp tha vì đang phải về chịu tang bà nội, nhưng một thanh niên đã đe dọa "tao bắn bỏ mầy luôn chứ kêu gì".

Hình ảnh cô gái chạy vào lề đường vừa khóc vừa kêu cứu (Ảnh cắt từ clip).

Theo nội dung đoạn clip, cô gái cho biết đang chạy xe một mình đến đoạn kênh trên quốc lộ N2. Lúc này có một nhóm đối tượng bám theo đạp nạn nhân ngã rồi khống chế lục trong giỏ xách lấy điện thoại di động, tiền, giấy tờ cá nhân, bình xăng dự phòng trên xe máy. Thậm chí nhóm này còn kêu cô bỏ đôi dép ra để chúng lấy đi.

Chiếc xe máy không rõ vì lý do gì nhóm cướp không lấy. Chúng lên 2 xe máy rời khỏi hiện trường. Mất hết tài sản, đoạn đường về chịu tang bà nội còn xa và vết thương chảy máu nhiều, cô gái đã đẩy xe ghé vào quán cà phê ven đường cầu cứu.

Chủ quán là một phụ nữ trung niên đã lấy bông băng cho cô gái lau rửa vết thương; nghỉ chờ trời sáng mới tiếp tục chạy xe về quê lo đám tang của bà nội.

Liên quan vụ việc này, công an đang phối hợp điều tra truy xét một số vụ cướp xảy ra quốc lộ N2 tiếp giáp 2 huyện Tân Thạnh và Tháp Mười, đồng thời xác định chính xác địa bàn xảy ra vụ việc.