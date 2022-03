Không giảm án cho đối tượng kích động đàn em đốt nhà cảnh sát

Theo Hội đồng xét xử, cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù là tương xứng. Bị cáo kháng cáo nhưng không có tình tiết gì mới, không thật thà khai báo, không ăn năn hối cải nên không chấp nhận kháng cáo.

Bị cáo Trần Công Xuân tại phiên xét xử phúc thẩm (Ảnh: CTV).

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Quốc Tài Nguyên, Hồ Thanh Hải, Trịnh Thanh Tú và Nguyễn Minh Tới là những người làm công (nuôi gà đá) cho gia đình Trần Công Xuân.

Tháng 6/2020, trong lúc đi nhậu với bạn, Nguyên gây thương tích cho một thanh niên ở Thốt Nốt và đã thương lượng bồi thường để người này bãi nại. Tuy nhiên, do thương tích 27% nên vụ việc được Công an quận Thốt Nốt giải quyết theo quy định.

Sau đó, Nguyên bị khởi tố bị can, bị cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi cố ý gây thương tích.

Đến ngày 9/9/2020, Nguyên nhận bản kết luận điều tra vụ án và đem về đọc cho Xuân nghe. Xuân nói: "Vụ của mày là do thằng Huyên nó hại mày, mày muốn đâm hay đốt nhà nó là tùy mày".

Ngày 29/9/2020, Nguyễn Công Xuân lặp lại câu nói với Nguyên về việc trả thù ông Huyên là Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt. Khoảng 23h cùng ngày, Nguyên cùng Hải mang theo can xăng 10 lít đến nhà ông Huyên (khu vực Phụng Thành 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt). Thời điểm này, do đèn nhà dân trong khu vực còn sáng nên cả hai đem giấu can xăng và ngồi chờ.

Đến 0h ngày 30/9/2020, khi thấy xung quanh không có người, Hải trèo qua hàng rào vào nhà ông Huyên, còn Nguyên đứng bên ngoài chuyển can xăng vào cho Hải. Tiếp đó, Hải mang bình xăng đổ vào khu vực cửa chính rồi châm lửa đốt.

Sau khi gây án, cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Lúc này, Thiếu tá Hồ Đình Huyên nghe có tiếng nổ lớn nên giật mình thức giấc, phát hiện nhà bị cháy nên cùng vợ đang mang thai và con gái 3 tuổi chạy ra bằng cửa sau, đồng thời truy hô để người dân xung quanh hỗ trợ chữa cháy...

Ở phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Quốc Tài Nguyên 4 năm 3 tháng tù, Hồ Thanh Hải 3 năm 9 tháng tù, Trần Công Xuân 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Tới 6 tháng tù và Trịnh Thanh Tú 9 tháng tù giam.

Riêng đối với bị cáo Nguyên trước đó bị tuyên phạt 4 năm 3 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích", tổng hợp hình phạt của bị cáo này là 8 năm 6 tháng tù.