Chủ mưu xúi giục đàn em đốt nhà cảnh sát bị khởi tố thêm tội danh

Dân trí Công an Cần Thơ vừa khởi tố tội tổ chức đánh bạc đối với Trần Công Xuân (tức Chín Xuân). Trước đó bị can Xuân được xác định là người xúi giục đàn em trong vụ phóng hỏa nhà đội trưởng cảnh sát hình sự.

Ngày 19/10, Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Công Xuân (52 tuổi, ở quận Thốt Nốt) về tội tổ chức đánh bạc. Vụ án sau đó được chuyển cho Công an huyện Vĩnh Thạnh thụ lý theo thẩm quyền.

Bị can Trần Công Xuân (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, hồi tháng một, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ triệt xóa sới bạc với quy mô lớn, bắt quả tang 153 người liên quan.

Thời điểm bị bắt, những người này đang sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu, đá gà tại kho gạo ở huyện Vĩnh Thạnh. Cảnh sát đã tạm giữ hơn 2 tỷ đồng, 17 ô tô, 138 xe máy...

Quá trình điều tra, cảnh sát đã khởi tố 30 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Bị can Xuân bị cáo buộc giữ vai trò tổ chức đánh bạc.

Trước đó, ngày 26/3/2021 bị can Trần Công Xuân đã bị khởi tố và tạm giam về tội hủy hoại tài sản do Công an quận Thốt Nốt thụ lý.

Trong vụ án này, cảnh sát cáo buộc Xuân có vai trò chủ mưu, kích động, xúi giục các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội, đốt nhà Thiếu tá Hồ Đình Huyên (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự).

Hiện nay, Giám đốc Công an Cần Thơ đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Hoàng Tùng