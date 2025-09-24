Khởi tố thanh niên xâm nhập máy tính người khác đánh cắp dữ liệu

Ngày 24/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2003, trú tại xã An Nhơn Tây, TP Hồ Chí Minh) để điều tra tội Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Cơ quan An ninh điều tra làm việc với Nguyễn Hoàng Phúc để làm rõ các hành vi phạm tội (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định, khoảng cuối năm 2023, Nguyễn Hoàng Phúc được nhiều người thuê để lấy lại các tài khoản mạng xã hội Facebook bị mất. Lợi dụng việc này, Phúc đã tìm cách xâm nhập trái phép, đánh cắp dữ liệu cá nhân từ các phương tiện điện tử của khách hàng.

Qua các diễn đàn trên mạng xã hội, Nguyễn Hoàng Phúc đã thuê người lập trình một phần mềm có tính năng đánh cắp dữ liệu máy tính, sau đó anh ta rải các đoạn câu lệnh có mã độc vào phương tiện điện tử của khách hàng.

Sau khi câu lệnh được thực thi, mã độc tự động đánh cắp dữ liệu được lưu trên trình duyệt phương tiện điện tử của người dùng và gửi dữ liệu về cho Nguyễn Hoàng Phúc cùng đồng bọn.

Sau khi đánh cắp được dữ liệu của nạn nhân, Nguyễn Hoàng Phúc chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội Facebook, các tài khoản liên kết với tài khoản Facebook của người dùng, bán lại cho những người có nhu cầu để thu lợi bất chính.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.