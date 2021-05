Khởi tố thanh niên đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Dân trí Để thu lợi bất chính hơn 4 triệu đồng, Quân đã thực hiện việc đưa 2 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia và đưa ngược lại 2 người từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Nguyễn Đình Quân (sinh năm 1985, trú tại làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Theo đó, Quân là người sống ở địa bàn biên giới Việt Nam - Campuchia lâu năm. Trong năm 2020, một số người Việt Nam muốn nhập cảnh và xuất cảnh trái phép đã liên hệ với Quân để thuê dẫn đường. Lợi dụng đường mòn, lối mở, Quân đã nhiều lần đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, Quân đã 2 lần thực hiện hành vi đưa 2 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia và 2 lần đưa 2 người Việt Nam từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam để thu lợi bất chính 4,4 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Đình Quân, người đã nhiều lần tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Hiện Cơ quan An ninh Điều tra đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng có dấu hiệu đồng phạm, giúp sức cho Quân là Vi Văn Sơn (sinh năm 1991, trú tại thôn 8, xã Ia Đa, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum).

Quá trình mở rộng điều tra, đối tượng Sơn đã vắng mặt tại nơi cư trú, gia đình và chính quyền địa phương không nắm được Sơn đang ở đâu.

Phạm Hoàng