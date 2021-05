Lực lượng vũ trang luân phiên đi bầu cử để phòng xuất nhập cảnh trái phép

Dân trí Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biên phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ở Kiên Giang hăng hái đi bầu cử nhưng không quên công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.

Sáng 23/5, tại khu vực bầu cử số 18, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, đặt niềm tin vào từng lá phiếu…

Các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 chuẩn bị thực hiện quyền công dân trong "Ngày hội toàn dân".

Thượng tá Lê Văn Tú - Phó Chính ủy BTL Vùng cho biết, trước khi ngày bầu cử diễn ra, đơn vị đã có những phương án giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử trên các địa bàn đóng quân, nhất là duy trì thường xuyên lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng chống Covid-19 với tuyên truyền bầu cử trên biển, đặc biệt là việc chống xuất nhập cảnh trái phép, bảo đảm an toàn cho hoạt động bầu cử và an toàn trong phòng chống dịch.

Đại tá Đỗ Văn Hiếu - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện quyền cử tri.

Các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện quyền công dân nhưng không quên nhiệm vụ ngăn người xuất nhập cảnh trái phép.

Tính từ cuối tháng 4 đến nay lực lượng chức năng của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã trực tiếp phát hiện và ngăn chặn 3 vụ/5 phương tiện, phối hợp ngăn chặn một phương tiện, bàn giao 16 đối tượng nhập cảnh trái phép trên biển cánh ly theo quy định.

Tại Vùng 5 Hải quân có 4 tổ bầu cử, tổ chức cho 1.500 cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền cử tri của mình đúng theo quy định.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Chính ủy Bộ Tư Lệnh Vùng 5 Hải quân, cho biết: "Chúng tôi đã triển khai toàn diện đồng bộ có trọng tâm trọng điểm công tác tuyên truyền giáo dục, trong đó trọng tâm là giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng về quyền nghĩa vụ của mỗi công dân, niềm vinh dự tự hào khi tham gia bầu cử.

Đồng thời, tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu nhất là dịp diễn ra bầu cử, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các lực lượng nắm chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tình hình trên không, trên biển, trên bờ, duy trì lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu.

Kiểm tra thùng phiếu.

Tăng cường công tác tuần tra trinh sát trên các vùng biển đơn vị quản lý, nhất là khu vực giáp ranh, trọng điểm, kịp thời phát hiện xử lý tốt các tình huống không để bị động bất ngờ, tích cực thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, chống nhập cảnh trái phép, bảo đảm an toàn địa bàn, an toàn địa phương, phục vụ tốt công tác bầu cử đúng theo yêu cầu kế hoạch của trên.

Ngoài ra chúng tôi thường xuyên duy trì đường dây nóng với Hải quân Hoàng Gia Thái Lan và Campuchia để thông báo trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện xử lý các tình huống phát sinh trên biển về công tác đối ngoại".

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Chính ủy Bộ Tư Lệnh Vùng 5 Hải quân bỏ phiếu bầu đại biểu QH khóa XV, bầu đại biểu HĐND các cấp vào sáng 23/5.

Trong khi đó, tại vùng biên giới Hà Tiên, Giang Thành, mưa to gió lớn đã gây khó khăn cho cán bộ, chiến sĩ trực chốt ở các chốt phòng chống dịch thực hiện quyền công dân của mình.

Lực lượng chốt trực ở biên giới luân phiên về bỏ phiếu. Do trời mưa nên nhiều đoạn đường sình lầy, cán bộ chiến sĩ phải băng đồng vất vả. (ảnh: Tiến Vinh)

Một số trạm, chốt phải dùng xuồng máy để di chuyển ra đường lớn. (ảnh: Tiến Vinh)

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh kiên Giang cho biết: "Sáng nay mưa lớn đã làm cho một số tuyến đường đất sình lầy, xe máy không thể đi lại được. Một số chốt phòng chống dịch có tuyến đường thủy thì đơn vị bố trí xuồng để đưa anh em luân phiên đi bỏ phiếu ở các tổ bầu cử. Riêng một số chốt không có đường thủy, cán bộ chiến sĩ phải lội sình, lội ruộng, sau đó đơn vị bố trí xe đón về điểm bỏ phiếu.

Vừa đi bỏ phiếu nhưng vẫn phải có các lực lượng ứng trực tại các tổ chốt để làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phòng chống các loại tội phạm, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và kết hợp với địa phương các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn ở các khu vực bầu cử".

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang có 20 tổ bầu cử, trong đó có 3 tổ độc lập là Cơ quan Bộ chỉ huy, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên.

Nguyễn Hành - Đình Ngà