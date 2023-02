Khởi tố tài xế say rượu tông trọng thương thiếu tá công an

Thông tin với Dân trí, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Kiều Tiến Tâm (29 tuổi) về tội "Giết người".

Cảnh sát dẫn giải Tâm đến hiện trường để thực nghiệm lại vụ việc (Ảnh: Thanh Tuấn).

Theo cơ quan chức năng, tối 6/2, tổ công tác gồm 11 cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại đại lộ Trần Hưng Đạo, quốc lộ 4E (địa phận phường Nam Cường, TP Lào Cai).

Đến khoảng 21h, tổ công tác phát hiện Kiều Tiến Tâm điều khiển xe máy tốc độ cao nên Thiếu tá Quách Văn Trường (tổ trưởng) ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Thiếu tá Quách Văn Trường trọng thương sau cú đâm (Ảnh: Thanh Tuấn).

Tuy nhiên, Tâm không chấp hành mà tăng ga nhằm vượt chốt kiểm tra và tông thẳng vào người Thiếu tá Trường. Cú đâm khiến vị cán bộ bị hất văng lên cao, ngã xuống lòng đường, trọng thương. Qua kiểm tra, tài xế 29 tuổi có nồng độ cồn là 0,303mg/l khí thở.

Nhà chức trách cho biết hành vi của Kiều Tiến Tâm đủ các yếu tố cấu thành tội danh "Giết người", quy định tại điều 1, Khoản 123 Bộ luật Hình sự.

Ngày 13/2, Công an TP Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án, dẫn giải Tâm đến hiện trường để tiến hành thực nghiệm.