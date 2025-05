Khởi tố tài xế ô tô gây tai nạn làm chết người

Ngày 13/5, Công an tỉnh Điện Biên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Phạm Duy Tuấn Đạt (SN 1998, ở TP Điện Biên Phủ) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Phạm Duy Tuấn Đạt tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, khoảng 2h10 ngày 30/4, tại km85+200 trên quốc lộ 279, đoạn qua xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, Đạt điều khiển ô tô BKS 27A-074.93 theo hướng TP Điện Biên Phủ - Tây Trang, thì xảy ra va chạm với ô tô mang BKS 27H-005.xx do anh L.V.K. (SN 1987, ở xã Thanh Xương) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Vụ va chạm mạnh khiến anh K. tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, Đạt rời khỏi hiện trường và đến khoảng 10h cùng ngày mới tới cơ quan công an để trình diện.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, Đạt vi phạm ở mức 0,230mg/lít khí thở. Nguyên nhân được xác định là do sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.