Khởi tố nhóm thanh thiếu niên "xin đểu" các cặp tình nhân

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đ.M.T. (15 tuổi), L.T.T. (16 tuổi), Đ.H.V. (17 tuổi) và N.H.C.P. (16 tuổi) để điều tra về vụ "xin đểu" tiền tại khu vực công cộng.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Theo cơ quan công an, do lười học tập, nghe bạn bè rủ rê, thiếu sự quan tâm giáo dục từ gia đình và nhà trường, 4 thanh thiếu niên nói trên cùng M.M.B (14 tuổi) đến các khuôn vực công cộng, nơi vắng người để “xin đểu” tiền.

Tối 20/12/2025, nhóm này chạy xe đạp điện đến Khu dân cư Long Thạnh Hưng thuộc địa bàn xã Chợ Gạo thì gặp anh C.V.T. (37 tuổi). Cả nhóm cầm hung khí, dao đe dọa cướp tài sản của nạn nhân.

Lợi dụng sơ hở, anh T. chạy thoát và đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Nhận tin báo, Công an xã Chợ Gạo nhanh chóng truy tìm, triệu tập làm việc nhóm đối tượng trên.

Quá trình xác minh, đến ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng.