Bé gái 13 tuổi bị thanh niên 19 tuổi tống tiền bằng ảnh khiêu dâm

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp VKSND khu vực 1 tỉnh Đồng Tháp hoàn tất điều tra, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Lộc (SN 2007, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường (Ảnh: CTV).

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 4/2026, Lộc sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội với các tên giả mạo để tiếp cận, làm quen rồi lừa dối, ép buộc cháu H.L. (13 tuổi, ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) gọi video trực tuyến với nội dung người lớn và lén ghi lại những hình ảnh nhạy cảm của L..

Sau khi có trong tay các hình ảnh trên, vào các ngày 6 và 9/4, Lộc tiếp tục sử dụng tài khoản mạng xã hội khác để nhắn tin đe dọa, yêu cầu cháu L. chuyển 1 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán nội dung nhạy cảm.

Do lo sợ, L. đã hai lần chuyển cho Lộc tổng cộng 800.000 đồng.

Chưa dừng lại, tối 9/4, Lộc tiếp tục dụ dỗ cháu L. đến một địa điểm trên địa bàn phường Thới Sơn. Tại đây, đối tượng đưa L. vào nhà vệ sinh của quán để xâm hại tình dục.

Đến ngày 12/4, nạn nhân trình báo sự việc đến công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp VKSND khu vực 1 khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và triệu tập đối tượng để điều tra làm rõ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra và VKSND khu vực 1 tiếp tục phối hợp làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.