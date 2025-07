Khởi tố nhóm đối tượng “truy sát” đối thủ trong đêm khiến một người tử vong

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6/7 đối tượng để điều tra về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng, xảy ra trên địa bàn phường An Khê vào đêm 15/7, khiến một nam thanh niên tử vong.

Theo điều tra, khoảng 0h30 ngày 15/7, do mâu thuẫn từ trước, nhóm đối tượng do Võ Trần Huy Vũ (SN 2009, trú tại xã Hòa Vang, Đà Nẵng) cầm đầu, cùng khoảng 14 đối tượng cả nam lẫn nữ đi xe máy, mang theo hung khí truy đuổi nhóm “Thành Tít” (gồm 4 đối tượng, trú tại Đà Nẵng), qua nhiều tuyến đường quanh khu vực bến xe trung tâm thành phố.

Nhóm đối tượng bị khởi tố, bắt giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Quá trình truy đuổi, các đối tượng di chuyển với tốc độ cao, 80-100km/h. Trong lúc bị truy đuổi, nhóm “Thành Tít” đã dùng bình xịt hơi cay để phản kháng.

Khi đến ngã tư Nguyễn Công Hoan - Cao Sơn Pháo (phường An Khê, Đà Nẵng), 2 xe máy của nhóm “Thành Tít” bất ngờ va chạm với một xe tải đang lưu thông trên đường.

Một xe tiếp tục bỏ chạy, còn xe máy khác do N.H.P.H. điều khiển, chở theo một người tên Liêm tông trực diện vào hông xe tải, khiến cả 2 ngã xuống đường.

Ngay tại thời điểm trên, nhóm của Huy Vũ ập đến, sử dụng gậy gỗ, chân tay và bình xịt hơi cay “đánh hội đồng” H. và Liêm.

Khi thấy H. bất tỉnh, nhóm đối tượng bỏ đi khỏi hiện trường. Mặc dù được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu, tuy nhiên H. đã tử vong tại bệnh viện vào sáng cùng ngày.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét.

Ít giờ sau, công an đã xác minh, mời làm việc 11 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Mạnh Hưng, Võ Trần Huy Vũ, Đặng Thị Thanh Huỳnh Trang, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Quang Chính, Võ Lê Mạnh, Trần Thị Hoài Thương, Nguyễn Văn Tâm, Huỳnh Lê Bảo Quốc, Nguyễn Quỳnh Anh (15-23 tuổi), đều trú tại Đà Nẵng và Trương Thị Kim Ngân (23 tuổi, trú tại TPHCM).

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, đây là nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập vào ban đêm để gây rối, tìm cách gây hấn, đuổi đánh người khác bằng hung khí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Đáng nói, Võ Trần Huy Vũ và Võ Lê Mạnh mặc dù đều chưa đủ 16 tuổi nhưng đã tham gia vụ gây rối trật tự công cộng vào ngày 16/6. Cả 2 chưa bị xử lý do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt giam 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Mạnh Hưng, Trương Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tâm, Huỳnh Lê Bảo Quốc và Nguyễn Quỳnh Anh.

Áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thị Thanh Huỳnh Trang.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.