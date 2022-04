Khởi tố nguyên phó chủ tịch huyện cấp khống sổ đỏ

Ngày 28/4, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, liên quan đến vụ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất khống để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 5 ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Trung Tường (SN 1959, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai) và ông Chu Sỹ Mởn (SN 1974, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Ia Yok, huyện Ia Grai) về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Trung Tường, nguyên phó chủ tịch UBND huyện Ia Grai (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Trước đó, các ông, bà gồm: Bùi Thị Nguyên Sáng (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai - Chi nhánh huyện Ia Grai), Nguyễn Phi Hùng (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grăng, huyện Ia Grai), Đặng Thị Xuân Sương, Kiều Thị Lê (chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai, Chi nhánh huyện Ia Grai) và Lê Thị Thắm (công chức địa chính - xây dựng xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ, tham mưu cho ông Phan Trung Tường cấp 14 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 11 đối tượng không có đất trên thực tế.

Hậu quả, các đối tượng sử dụng các GCNQSDĐ khống để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Từ ngày 20/4/2021 đến ngày 18/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 5 đối tượng Sáng, Hùng, Sương, Lê, Thắm về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm việc với ông Chu Sỹ Mởn - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Ia Yok, huyện Ia Grai (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đồng thời đã khởi tố 12 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Lê Xuân Bằng (SN 1982), Lương Văn Tuấn (SN 1978), Phạm Thị Oanh (SN 1974), Nguyễn Văn Úy (SN 1956), Nguyễn Ngọc Quân (SN 1981), Trần Thị Hòa (SN 1981), Ngô Thị Thanh (SN 1977), Nguyễn Thị Quyến (SN 1966), Lê Xuân Nghĩa (SN 1977), Dương Thị Bình (SN 1977) cùng trú huyện Ia Grai; Trần Hữu Phong (SN 1974), Hoàng Công Mạnh (SN 1977) cùng trú phường Thống Nhất, TP Pleiku.

Quá trình điều tra cho thấy, ông Chu Sỹ Mởn (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai) là người trực tiếp được giao nhiệm vụ thẩm định, kiểm tra hồ sơ đề nghị UBND huyện Ia Grai cấp GCNQSDĐ của Lê Xuân Nghĩa.

Thế nhưng ông Mởn đã không phát hiện hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ cho Nghĩa không thực hiện đúng quy trình cấp GCNQSDĐ lần đầu. Mặc dù không có đất nhưng Nghĩa vẫn được cấp GCNQSDĐ, rồi sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng số tiền 620 triệu đồng.

Ông Phan Trung Tường là người trực tiếp ký Quyết định cấp GCNQSDĐ cho Dương Thị Bình nhưng thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Hồ sơ đăng ký của Bình chưa được chuyển đến Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Ia Grai để thẩm định. Do đó, việc Bình không có đất nhưng vẫn được cấp GCNQSDĐ không bị phát hiện. Hậu quả là đối tượng Bình đã sử dụng GCNQSDĐ khống để lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng của ngân hàng.