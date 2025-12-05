Khởi tố người phụ nữ buôn lậu 13 lượng vàng

Ngày 5/12, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Ngô Thị Hoài Phương, trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị về tội Buôn lậu.

Trước đó, ngày 9/11 tại phường Đông Hà (Quảng Trị), cơ quan công an bắt giữ Phương cùng tang vật gồm 2 khối vàng nặng 515g, tương đương khoảng 13 lượng, trị giá gần 2 tỷ đồng và 3 hộp pháo hoa nổ.

Tang vật liên quan đến vụ việc (Ảnh: Trần Khôi).

Phương khai nhận đã mua số vàng trên tại Viêng Chăn (Lào), sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch để bán kiếm lời.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 88 vụ/101 đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ hàng hóa trị giá gần 20 tỷ đồng và trên 1,8 tấn pháo nổ các loại. Cơ quan công an cũng đã khởi tố 22 vụ với 35 bị can.