Ba doanh nghiệp ở Hưng Yên bị phạt vì xả khí thải vượt quy chuẩn

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát kinh tế của đơn vị thời gian qua tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về xả thải khí.

Lực lượng công an tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý đối với các đơn vị có hành vi vi phạm vượt quy chuẩn ra môi trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 3 doanh nghiệp thải khí có thông số CO, SO₂ vượt quy chuẩn kỹ thuật. Tổng mức phạt là 113 triệu đồng. Các đơn vị này phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và chi trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường.

Công an Hưng Yên đánh giá hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn gây nguy cơ ô nhiễm kéo dài và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là các bệnh hô hấp và tim mạch.

Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ môi trường, xử lý khí thải trước khi xả ra ngoài. Cơ quan này cũng đề nghị người dân, tổ chức tố giác kịp thời các hành vi gây ô nhiễm để bảo vệ chất lượng không khí và phát triển bền vững địa phương.