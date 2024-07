Khởi tố tài xế sử dụng giấy phép lái xe hạng FC giả

Sáng 30/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Minh Công (50 tuổi, trú tại huyện Yên Lập, Phú Thọ) về tội Sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an thành phố Việt Trì phát hiện việc sử dụng giấy phép lái xe hạng FC giả trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thành phố Việt Trì phát hiện ô tô đầu kéo BKS 19C-07578 kéo theo rơ moóc 19R-002.07 có nhiều nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Qua đó phát hiện ô tô đã hết hạn kiểm định.

Tài xế Nguyễn Minh Công xuất trình một thẻ cứng màu vàng, trên thẻ ghi dòng chữ Giấy phép lái xe, hạng FC, nơi cấp là Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ. Sau những truy vấn của tổ công tác, tài xế buộc phải thừa nhận sử dụng giấy phép lái xe giả.

Tổ công tác đã củng cố hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cùng với việc khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Công.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán giấy phép lái xe dưới bất kỳ hình thức nào.

Bằng lái xe hạng FC cấp cho người lái ô tô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng C có kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và hạng FB2.

Phùng Minh - Trần Mùi