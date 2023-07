Vận chuyển hơn 1.800 viên hồng phiến để lấy 2 triệu đồng tiền công

Ngày 5/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Công an huyện Bá Thước đã phối hợp với Công an xã Kỳ Tân phá chuyên án chung, bắt quả tang đối tượng Hà Văn Thiển (SN 1982, ở xã Thiết Kế, huyện Bá Thước) đang vận chuyển 1.806 viên hồng phiến đi tiêu thụ.

Đối tượng Hà Văn Thiển (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tại cơ quan Công an, Hà Văn Thiển khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên cho một đối tượng từ xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn về huyện Bá Thước với giá 2 triệu đồng.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Được biết, Hà Văn Thiển là một đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ huyện Quan Sơn về Bá Thước có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi.

Khi thực hiện giao dịch mua bán ma túy, Hà Văn Thiển thường nhận tiền qua tài khoản trước của đối tượng nghiện, sau đó mua ma túy về bán cho các đối tượng nghiện.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, mở rộng.