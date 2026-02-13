Tạm giam thanh niên xâm hại bé trai 12 tuổi rồi quay clip bán ra nước ngoài

‎Ngày 13/2, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Phong (19 tuổi, trú tại ấp Giồng Cát, xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận nguồn tin báo về một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Panda Nguyễn" có hành vi tiếp cận, dụ dỗ và xâm hại đồng giới trẻ em trên địa bàn.

Dưới sự hỗ trợ nghiệp vụ từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã nhanh chóng khoanh vùng, xác định chủ tài khoản là Nguyễn Văn Phong. Ngay sau đó, đối tượng đã bị mời về trụ sở công an để làm rõ.

Đối tượng Phong (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Phong thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, khoảng tháng 9/2024, thông qua mạng xã hội, Phong quen biết một đối tượng người nước ngoài (chưa rõ lai lịch). Người này đặt vấn đề mua các đoạn video khiêu dâm đồng tính nam với giá 200.000 đồng/clip.

Vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Phong đã đồng ý hợp tác. Từ tháng 11/2024 đến tháng 6/2025, Phong nhắm vào cháu Đ. (12 tuổi, trú tại An Giang), thực hiện hành vi dụ dỗ để quan hệ tình dục đồng tính nam.

Trong những lần xâm hại nạn nhân, Phong đều dùng điện thoại cá nhân quay phim lại, sau đó gửi bán cho đối tượng người nước ngoài nêu trên để nhận tiền.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra.