Khởi tố hai đối tượng mua bán ma túy “Tobaco”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Ba (SN 2000) và Vũ Thị Hương Giang (SN 2003) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Ba và Giang tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, khoảng 17h45 ngày 21/3, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Quỳnh Phụ làm nhiệm vụ tại thôn Phúc Bồi, phát hiện một người tàng trữ túi nilon chứa sợi thực vật màu nâu, xác định là ma túy dạng “Tobaco”.

Từ manh mối này, lực lượng chức năng triệu tập Nguyễn Hữu Ba. Tại cơ quan công an, Ba giao nộp 30 túi nilon nhỏ và một túi lớn chứa sợi thực vật màu nâu, đồng thời thừa nhận hành vi mua bán ma túy.

Mở rộng điều tra, Ba khai đã mua số ma túy trên của Vũ Thị Hương Giang với giá 3,3 triệu đồng. Làm việc với cơ quan công an, Giang tự nguyện giao nộp hai túi nilon lớn chứa ma túy dạng “Tobaco”, cùng một cân điện tử và điện thoại di động phục vụ việc mua bán.

Kết quả giám định cho thấy các mẫu vật thu giữ đều chứa chất MDMB-4en-PINACA, thuộc danh mục cấm. Đây là loại ma túy tổng hợp thường được tẩm vào thuốc lá, thuốc lào hoặc cỏ khô để sử dụng.

Theo cơ quan chức năng, chất này tác động nhanh lên hệ thần kinh trung ương, gây ảo giác mạnh và kéo dài, khiến người sử dụng mất kiểm soát hành vi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn xã hội.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm ma túy qua đường dây nóng hoặc cơ quan công an gần nhất.