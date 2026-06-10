Khởi tố hai đối tượng lao xe máy húc "bay" trung tá CSGT

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Đạt (SN 2001) và Bùi Mạnh Thắng (SN 2000), cùng trú xóm Bôi Cả, xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ, để điều tra tội Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Bùi Văn Đạt tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trước đó, ngày 6/6, Bùi Văn Đạt và Bùi Mạnh Thắng bị bắt quả tang khi có hành vi chống người thi hành công vụ là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ. Sau khi tạm giam để điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của Đạt và Thắng đủ yếu tố cấu thành tội Chống người thi hành công vụ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, báo Dân trí đưa tin, chiều 6/6 Bùi Văn Đạt điều khiển xe máy BKS 28B1-369.83, chở theo Bùi Mạnh Thắng, cả hai không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên đường tỉnh lộ 12B.

Đối tượng Bùi Mạnh Thắng bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Phát hiện hai thanh niên vi phạm luật, Trung tá Bùi Thanh Tùng, cán bộ Tổ công tác Cụm 5, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo kế hoạch, đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, Bùi Văn Đạt không dừng xe còn tăng ga lao xe tông trực diện vào người Trung tá Tùng, khiến anh này bị húc văng "bay" trên đường, sau đó ngã đập đầu xuống đất, bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Phát hiện sự việc, các cán bộ Tổ công tác CSGT đã nhanh chóng khống chế hai đối tượng nêu trên, bàn giao cho công an xã xử lý theo quy định.

Hiện trường vụ việc hai đối tượng húc "bay" trung tá CSGT trên đường 12B ở Phú Thọ (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ các đối tượng; điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu điện tử, lấy lời khai những người có liên quan và củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, xử lý.