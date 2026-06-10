Đằng sau thầy phong thủy Vượng "Gù" là màn kịch lừa đảo kéo dài 6 năm

Ngày 9/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Đoàn Thị Bích Ngọc (41 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng việc nhiều người tin vào phong thủy, tâm linh, Ngọc đã dựng lên kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Cáo trạng xác định Ngọc quen biết chị Đ.T.N., chị N.T. N.Tr. và chị N.T.T., đều sinh sống tại Hà Nội.

Nhận thấy các nạn nhân có niềm tin vào yếu tố tâm linh, Ngọc nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách tạo dựng hình ảnh mình là một thầy phong thủy nổi tiếng tên Vượng "Gù".

Để tạo lòng tin, Ngọc giới thiệu ông Vượng là bạn thân của bố mình, có khả năng xem vận hạn, giải nghiệp, cầu tài lộc và thường xuyên tư vấn cho những người có địa vị trong xã hội.

Bị cáo còn khẳng định vị thầy này rất khó gặp, không trao đổi trực tiếp qua điện thoại, chỉ liên hệ bằng tin nhắn hoặc thông qua người quen thân cận. Khi các nạn nhân ngỏ ý muốn được kết nối với thầy, Ngọc sử dụng số điện thoại khác để lập tài khoản Zalo mang tên Văn Vượng, đồng thời tự mình đóng cả hai vai là người trung gian và vị thầy phong thủy nổi tiếng.

Bị cáo Đoàn Thị Bích Ngọc tại tòa (Ảnh: Trần Nhung).

Trong vai thầy Vượng, Ngọc liên tục yêu cầu các bị hại chuyển tiền với nhiều lý do như mua vật phẩm phong thủy, làm lễ giải hạn, cúng dường, phóng sinh, làm từ thiện hoặc hỗ trợ các nhà sư ở Nepal, Ấn Độ.

Mỗi lần chuyển tiền, các nạn nhân đều được giải thích đây là những nghi lễ cần thiết để hóa giải vận hạn, mang lại bình an và may mắn cho bản thân, gia đình. Toàn bộ số tiền nhận được đều được chuyển vào các tài khoản do Ngọc quản lý rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong số các bị hại, chị Đ.T.N. bị chiếm đoạt nhiều nhất. Để củng cố niềm tin, Ngọc không chỉ giả danh thầy Vượng mà còn nhận chị N. làm con nuôi, thường xuyên hỏi han, động viên và đưa ra các lời khuyên mang màu sắc tâm linh.

Theo cáo buộc, Ngọc còn giả danh thầy mượn thẻ ngân hàng của nạn nhân với lý do dùng để nhận tiền từ các đệ tử. Sau đó, bị cáo hướng dẫn những người khác chuyển tiền vào chính tài khoản này rồi trực tiếp mang thẻ đi rút tiền tại ATM.

Tin tưởng tuyệt đối vào thầy phong thủy chị N. đã nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 2,9 tỷ đồng. Đến nay, Ngọc mới hoàn trả 108 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Một nạn nhân khác bị Đoàn Thị Bích Ngọc lừa là chị N.T.N.Tr.

Theo đó, trong quá trình tìm hiểu kinh nghiệm thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chị Tr. tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã hội và được giới thiệu liên hệ với tài khoản Zalo mang tên thầy Vượng "Gù".

Thực chất, đây vẫn là tài khoản do Ngọc tạo lập. Để tăng tính thuyết phục, Ngọc tiếp tục sử dụng thêm một tài khoản Zalo khác, tự nhận là đệ tử của thầy Vượng.

Người này kể bản thân từng hiếm muộn nhưng đã làm IVF thành công nhờ được thầy hướng dẫn làm lễ.

Từ những câu chuyện được dàn dựng công phu, Ngọc thuyết phục nạn nhân thực hiện nhiều nghi lễ tâm linh, cúng dường và mua vật phẩm phong thủy để tăng khả năng đậu thai.

Tin lời bị cáo, chị Tr. nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản do Ngọc cung cấp với tổng số tiền hơn 2,32 tỷ đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Ngọc trả lại 600 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,72 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định trong khoảng 6 năm, Đoàn Thị Bích Ngọc đã nhận tổng cộng hơn 5,37 tỷ đồng từ ba bị hại. Sau khi hoàn trả một phần, số tiền còn chiếm đoạt là hơn 4,66 tỷ đồng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, lợi dụng niềm tin của người khác vào các yếu tố tâm linh để thực hiện hành vi gian dối trong thời gian dài, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Ngoài mức án 16 năm tù, tòa còn buộc Đoàn Thị Bích Ngọc tiếp tục bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt cho các bị hại.