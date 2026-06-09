Tiệm vàng ở Đồng Nai bị trộm trang sức hơn 3 tỷ đồng

Tối 9/6, Công an xã Hưng Thịnh (thành phố Đồng Nai) đã chuyển hồ sơ vụ việc và bàn giao Nguyễn Hồng Trương (SN 1994, ngụ xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Nguyễn Hồng Trương khi bị bắt (Ảnh: CTV).

Trước đó, khoảng 2h cùng ngày, Công an xã Hưng Thịnh tiếp nhận tin báo tiệm vàng Kim Ngọc Thạch bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản.

Ngay sau đó, Công an xã Hưng Thịnh phối hợp với gia đình bị hại và người dân vây bắt Nguyễn Hồng Trương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều trang sức là vòng, dây chuyền, lắc tay, nhẫn vàng với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Nguyễn Hồng Trương khai nhận bản thân làm ăn thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định trộm cắp. Trương lợi dụng lúc đêm khuya để đột nhập vào tiệm vàng, trộm tài sản.