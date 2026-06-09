Phá ổ nhóm đánh bạc, rửa tiền gần 2,9 triệu USD

Ngày 9/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, tạm giam 18 bị can về tội Rửa tiền và 9 bị can về tội Đánh bạc.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 25/5 đến 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cùng công an các địa phương (Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, TPHCM) đồng loạt triển khai 20 tổ công tác, bắt giữ các đối tượng liên quan trong chuyên án kéo dài nhiều tháng.

Điều tra viên lấy lời khai Nguyễn Văn Tuấn, kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc, rửa tiền (Ảnh: Văn Hậu).

Bước đầu, công an xác định Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú phường Chánh Phú Hòa, TPHCM) là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc, rửa tiền. Tuấn quản trị website Sunwin chuyên tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên trò chơi tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá...

Để tránh sự phát hiện của công an, các đối tượng sử dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao để liên lạc, điều hành hoạt động cá độ. Chúng thường xuyên thay đổi số tài khoản giao dịch, tổ chức thành nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền đánh bạc.

Số tiền thu được từ hoạt động cá độ, Nguyễn Văn Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (SN 1989, trú phường Tân Thuận, TPHCM) cùng các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa (USDT) và chuyển đến địa chỉ ví do Tuấn cung cấp.

Lê Quốc Huy được xác định là người giúp sức đắc lực cho Tuấn trong hoạt động rửa tiền (Ảnh: Văn Hậu).

Theo ban chuyên án, chỉ tính từ tháng 5/2025 đến thời điểm bị bắt giữ, Tuấn và đồng bọn đã luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử số tiền tương đương gần 2,9 triệu USD (hơn 75 tỷ đồng).

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.