Chủ shop online dùng tài khoản mẹ chồng giao dịch 16 tỷ đồng nhằm né thuế

Sáng 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nga (38 tuổi, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về tội Trốn thuế.

Theo kết quả điều tra, bà Nga đăng ký hộ kinh doanh tại phường Thành Sen, ngành nghề hoạt động chính là bán lẻ may mặc, giày dép, hàng da và giả da, hàng tiêu dùng gia đình, thực phẩm đóng gói, mỹ phẩm theo đơn đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.

Ảnh chụp màn hình Facebook "Shop Nga Nguyễn".

Nga sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội để kinh doanh, bán hàng trực tuyến qua hoạt động livestream.

Từ đầu năm 2024, Nga ký hợp đồng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh theo phương thức COD (thu hộ tiền hàng) với Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh, phát sinh doanh thu hơn 35,5 tỷ đồng. Trong đó, tài khoản cá nhân của bà L.T.L. (mẹ chồng Nga) nhận số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, việc kinh doanh nói trên của Nga thuộc đối tượng chịu thuế, có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Tuy nhiên, Nga không kê khai và kê khai không đúng với doanh thu bán hàng so với thực tế phát sinh, làm sai lệch căn cứ tính thuế, thực hiện hành vi trốn thuế số tiền hơn 675 triệu đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho rằng nguyên nhân phạm tội của chủ cơ sở xuất phát từ động cơ trục lợi cá nhân, sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng đối với hoạt động kinh doanh thương mại, bán hàng qua mạng xã hội.