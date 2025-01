Khởi tố giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên cùng thuộc cấp ở Hòa Bình

Ngày 1/1, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 cán bộ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Lạc Thủy để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can bị khởi tố Trần Ngọc Minh, Đinh Thị Hồng Hạnh, Lại Thị Vỹ (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Các bị can bị khởi tố gồm, Trần Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lạc Thủy; Lại Thị Vỹ, Phó Giám đốc trung tâm và Đinh Thị Hồng Hạnh, kế toán.

Theo kết quả điều tra, ông Trần Ngọc Minh cùng hai cán bộ dưới quyền đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để kê khai sai thanh quyết toán nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lạc Thủy được nhận kinh phí từ ngân sách huyện và Chương trình mục tiêu quốc gia để tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo.

Ông Trần Ngọc Minh đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn chỉ đạo hai cán bộ cấp dưới hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán không đúng quy định.

Các bị can đã kê khai tăng thời gian đào tạo nghề, dẫn đến việc chi tiền cho giáo viên và học viên nhiều hơn so với thực tế, nhằm thu lợi bất chính. Bước đầu xác định các bị can đã gây thiệt hại gần 300 triệu đồng.