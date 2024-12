Bắt nguyên trưởng phòng nông nghiệp ở Hòa Bình

Ngày 25/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi và các đơn vị có liên quan.

Các bị can bị khởi tố, bắt giam điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Vũ Thị Ngọc, nguyên Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi để điều tra tội danh nói trên.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng khởi tố, bắt giam các ông Lê Tiến Yên, công chức phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi và Bùi Văn Thiện, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Bắc để điều tra.

Được biết, trước khi bị khởi tố, bắt giam, bà Vũ Thị Ngọc là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bôi.