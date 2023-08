Khởi tố giám đốc phòng khám ở Đồng Nai vì làm giả giấy tờ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) có thông báo về việc khởi tố can Phan Hồ Hoàng Phúc (29 tuổi), Giám đốc Phòng khám đa khoa Y Thánh Tâm (xã Long Phước, huyện Thành).

Trước đó nhiều doanh nghiệp nghi ngờ phòng khám có dấu hiệu làm giả giấy nghỉ việc khống để giúp công nhân hưởng BHXH. Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra, xác định Phòng khám Đa khoa Y Thánh Tâm về tình hình cấp giấy nghỉ việc trên địa bàn huyện.

Phòng khám đa khoa Y Thánh Tâm (Ảnh: CTV).

Kiểm tra phòng khám, Thanh tra Sở Y tế phát hiện nơi đây có lưu nhiều giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ghi tên các bác sĩ nhưng chưa ký tên.

Sở Y tế Đồng Nai đã yêu cầu phòng khám ngừng hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh của phòng khám và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.

Sau khi điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành đã ra quyết định khởi tố bị can Phan Hồ Hoàng Phúc về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tháng 6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã khởi tố 19 bị can để điều tra tội Làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm trục lợi bảo hiểm. Đây là vụ án có quy mô lớn được Công an TP Biên Hòa điều tra về hành vi Làm giả giấy nghỉ việc nhằm trục lợi tiền bảo hiểm xã hội.

Giữa tháng 8, Công an huyện Nhơn Trạch cũng bắt 4 người về hành vi Gian lận nhằm trục lợi bảo hiểm xã hội.