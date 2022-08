Khởi tố đối tượng mù 2 mắt vẫn bán ma túy tại nhà

Công an huyện Mê Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Cường (45 tuổi, ở Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hữu Cường thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, khoảng 13h ngày 8/8, tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Công an huyện Mê Linh đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hữu Cường đang có hành vi bán trái phép chất ma túy tại nhà riêng. Cơ quan công an đã thu giữ 4,824 gram heroin.

Công an lập biên bản bắt, thu giữ vật chứng rồi đưa người bị bắt về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, Công an huyện Mê Linh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Cường về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Công an huyện Mê Linh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.