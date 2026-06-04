Khởi tố đối tượng lừa đảo “chạy án” chiếm đoạt tài sản

Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1996, trú tại xã Nam Tiến, Hưng Yên) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, Công an xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn tố cáo của anh N.Q.T. (SN 1989, trú tại địa phương) về việc bị Nguyễn Anh Tuấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả xác minh, ngày 23/5, biết thông tin anh P.V.T. (SN 1997, trú tại xã Đông Hưng) đang bị Công an xã Đông Hưng xác minh, điều tra về hành vi mua bán Pod Chill (một loại ma túy núp bóng thuốc lá điện tử), Nguyễn Anh Tuấn đã liên hệ với anh N.Q.T. (bạn của P.V.T.) để đặt vấn đề "chạy án".

Tin tưởng lời Tuấn, anh N.Q.T. đã chuyển khoản 15 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tuấn liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu anh T. phải chuyển thêm tiền.

Nghi ngờ Tuấn lừa đảo, anh N.Q.T. đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ án.