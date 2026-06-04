Quản lý quán nhậu “thụt két” gần 900 triệu đồng của chủ

Ngày 4/6, Tổ điều tra Khu vực 2 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam đối với Đỗ Phú Tâm (SN 1999, trú tại phường Điện Bàn Bắc, Đà Nẵng) để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định khoảng tháng 2/2023, Tâm được chủ một quán nhậu trên đường Nguyễn Phước Lan (phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) thuê làm quản lý kiêm thu ngân.

Công an bắt tạm giam đối tượng Đỗ Phú Tâm (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trong quá trình làm việc, Tâm được giao trực tiếp quản lý doanh thu, thu tiền thanh toán của khách, ghi chép doanh thu hàng ngày, quản lý hoạt động thu, chi và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nguồn tiền doanh thu phát sinh tại quán.

Lợi dụng sự tin tưởng của chủ cơ sở kinh doanh, từ tháng 2/2025, Tâm nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền doanh thu để phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân. Đối với các khoản thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, Tâm không thể can thiệp để chiếm đoạt.

Tuy nhiên, đối với các khoản thanh toán bằng tiền mặt, sau khi trực tiếp nhận tiền từ khách, Tâm không nộp đầy đủ cho chủ quán mà giữ lại sử dụng cá nhân, không ghi nhận đầy đủ vào sổ theo dõi doanh thu.

Để che giấu hành vi phạm tội, Tâm thường xuyên ghi chép doanh thu thấp hơn doanh thu thực tế phát sinh, khiến chủ quán không phát hiện số tiền bị thất thoát. Bằng thủ đoạn trên, tháng 2-12/2025, đối tượng đã nhiều lần chiếm đoạt tiền doanh thu của quán với tổng số tiền gần 900 triệu đồng.