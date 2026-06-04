Khởi tố 3 đối tượng tiêu thụ hơn 1.000 chiếc điện thoại giả

Ngày 4/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, quê Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993, cùng quê Thanh Hóa) về tội Buôn bán hàng giả.

3 đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, cảnh sát phát hiện các đối tượng nêu trên sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, bán điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả với các nội dung như “hàng chính hãng”, “giảm giá 70%”, “bảo hành 12 tháng” nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Các đối tượng đã tiêu thụ hơn 1.000 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả trên phạm vi cả nước.

Cảnh sát thu giữ số điện thoại giả (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Cơ quan điều tra đã thu giữ 469 chiếc điện thoại giả cùng số lượng lớn phụ kiện, vỏ hộp và thẻ bảo hành giả. Kết quả giám định xác định, đây là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu “SAMSUNG” đang được bảo hộ tại Việt Nam, tổng giá trị tương đương hàng thật hơn 6 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.