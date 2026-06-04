Người mẹ ở TPHCM bán tài sản, hối lộ để con gái khỏi đi cai nghiện

Ngày 4/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Võ Công Danh (cựu cán bộ công an Đội Quản lý hành chính Công an quận Bình Tân cũ) 2 năm tù về tội Môi giới hối lộ. 4 cựu cán bộ công an khác bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng đến 8 năm tù về tội Nhận hối lộ hoặc Môi giới hối lộ.

Riêng Lê Minh Thiệp (cựu Phó Công an xã Lương Bình, huyện Bến Lức, Long An cũ) bị phạt 11 năm 6 tháng về tội Nhận và Môi giới hối lộ.

Liên quan đến vụ án, Lâm Thị Hậu (mẹ của con nghiện) bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ. Hồ Văn Phúc (anh chồng bà Hậu) nhận 2 năm 6 tháng tù về tội Môi giới hối lộ.

Bà Hậu (ngoài cùng, hàng trên) cùng các đồng phạm trong vụ án (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, vụ án xảy ra tại TPHCM và một số địa phương liên quan đến sai phạm trong việc lập hồ sơ xử lý người sử dụng trái phép chất ma túy, nhằm giúp nhiều trường hợp tránh bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

Bà Lâm Thị Hậu muốn con gái là Hồ Lâm Minh Thư không bị đưa đi cai nghiện bắt buộc nên nhờ anh chồng là Hồ Văn Phúc tìm người "giải cứu".

Thông qua các mối quan hệ trung gian, Hậu đã nhiều lần đưa tổng cộng 150 triệu đồng để nhờ can thiệp hồ sơ cho con gái. Hồ Văn Phúc là người kết nối, làm trung gian giúp Hậu chuyển số tiền trên cho những người có khả năng tác động đến quá trình xử lý hồ sơ.

Đối với Võ Công Danh, nguyên cán bộ Đội Quản lý hành chính Công an quận Bình Tân (cũ), cáo trạng xác định bị cáo nhận 150 triệu đồng từ Hậu và Phúc để thực hiện việc "giải cứu" người nghiện.

Sau đó, Danh chuyển 120 triệu đồng cho người khác để tiếp tục dàn xếp, hưởng lợi 30 triệu đồng. Cơ quan công tố cũng cáo buộc Nguyễn Đỗ Nhựt Thanh, nguyên cán bộ Công an xã Bình Chánh (cũ), làm trung gian tiếp nhận thông tin và tiền từ người có nhu cầu nhằm hợp thức hóa hồ sơ xác nhận cư trú khống cho người nghiện.

Thanh bị xác định đã tham gia xử lý hồ sơ đối với Hồ Lâm Minh Thư và Đỗ Văn Tú, nhận môi giới tổng cộng 30 triệu đồng và hưởng lợi 2,5 triệu đồng.

Đối với Lê Minh Thiệp, VKS xác định đã lợi dụng chức phó Công an xã Lương Bình, huyện Bến Lức, Long An cũ đã ký xác nhận khống nơi cư trú cho 2 người nghiện ma tuý để hưởng lợi 20 triệu đồng. Ngoài ra, Thiệp còn nhận 50 triệu đồng từ Hải để đưa cho nhiều cán bộ công an khác nhằm làm hồ sơ cư trú khống cho 5 con nghiện khác.

Theo cáo trạng, Đỗ Thành Hải, nguyên cán bộ Công an xã Bình Chánh (cũ), đã môi giới hối lộ cho 9 trường hợp người nghiện nhằm giúp họ không phải chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc.

Hải được cho là người kết nối, trực tiếp soạn thảo hồ sơ xác nhận cư trú khống, tiếp nhận tổng cộng 160 triệu đồng từ người đưa hối lộ hoặc các đầu mối trung gian. Sau đó, bị can phân chia, chuyển tiền cho một số cán bộ công an tại Long An để làm trái công vụ và hưởng lợi bất chính hơn 62 triệu đồng.

Tại tòa, bà Hậu khóc lớn và cho rằng vì thương con, sợ phải đi cai nghiện khổ cực nên đã bán nhẫn cưới, cùng nhiều tài sản để đưa hối lộ giúp con gái.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, phạm tội có tổ chức nên cần phải xử lý nghiêm.